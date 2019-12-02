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Власти Забайкалья пообещали по ₽1 млн семьям погибших в ДТП с автобусом

Родственники погибших в результате аварии с автобусом в Сретенском районе Забайкальского края получат от властей по 1 млн руб.; еще по 400 тыс. руб. выплатят пострадавшим, находящимся в тяжелом состоянии; по 200 тыс. руб. выплатят родственникам пострадавших с травмами средней тяжести.

Об этом сообщил исполняющий обязанности вице-премьера края Андрей Гурулев, его слова приводятся на сайте правительства края.

По словам Гурулева, окончательный объем необходимых для выплат средств еще не определен. Он будет зависеть от данных врачей о состоянии пострадавших. Также выплаты в размере 2,025 млн руб. выплатит страховая компания СОГАЗ, где был застрахован владелец автобуса.

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Авария произошла 1 декабря в 60 км от Сретенска около 15:00 по местному времени (9:00 мск), автобус съехал с моста через реку Куэнга. В салоне находились 44 пассажира. В результате аварии погибли 19 человек, в том числе водитель. Число пострадавших достигло 21 человека. Ранее глава района Алексей Закурдаев сообщил, что власти выделят родственникам погибших по 60 тыс. руб. на похороны.

По факту случившегося Следственный комитет завел уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек).

В ГИБДД позднее сообщили, что у автобуса лопнуло переднее колесо. Источник «Интерфакса» отмечал, что данный автобус был произведен в Китае. Он принадлежал местной туристической компании и выполнял заказной рейс. Глава Забайкальского край Александр Осипов подтвердил, что документы на автобус были в порядке. Мост, с которого упал автобус, также соответствовал требованиям, заверил глава региона.

2 декабря в регионе объявили днем траура по погибшим.

Теги: Забайкальский край, ДТП, погибшие, денежные компенсации
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