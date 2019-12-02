Власти Забайкалья пообещали по ₽1 млн семьям погибших в ДТП с автобусом

Родственники погибших в результате аварии с автобусом в Сретенском районе Забайкальского края получат от властей по 1 млн руб.; еще по 400 тыс. руб. выплатят пострадавшим, находящимся в тяжелом состоянии; по 200 тыс. руб. выплатят родственникам пострадавших с травмами средней тяжести.

Об этом сообщил исполняющий обязанности вице-премьера края Андрей Гурулев, его слова приводятся на сайте правительства края.

По словам Гурулева, окончательный объем необходимых для выплат средств еще не определен. Он будет зависеть от данных врачей о состоянии пострадавших. Также выплаты в размере 2,025 млн руб. выплатит страховая компания СОГАЗ, где был застрахован владелец автобуса.

Авария произошла 1 декабря в 60 км от Сретенска около 15:00 по местному времени (9:00 мск), автобус съехал с моста через реку Куэнга. В салоне находились 44 пассажира. В результате аварии погибли 19 человек, в том числе водитель. Число пострадавших достигло 21 человека. Ранее глава района Алексей Закурдаев сообщил, что власти выделят родственникам погибших по 60 тыс. руб. на похороны.