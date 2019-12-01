Глава Забайкалья сообщил об исправных документах на разбившийся автобус

Все документы на разбившийся в Забайкалье автобус, по предварительным данным, были в порядке. Об этом заявил губернатор региона Александр Осипов, сообщает ТАСС.

Уточняется, что автобус регулярно использовался для пассажирских перевозок. По словам Осипова, мост, с которого упал автобус, также соответствовал требованиям: он имел исправное металлическое ограждение и высокое бордюрное ограждение пешеходной части моста. Окончательную оценку причинам аварии должны дать компетентные органы, отметил губернатор.

Как сообщает «РИА Новости» Осипов также записал видеообращение к жителям региона с просьбой поддержать жертв ДТП.

Днем 1 декабря в Сретенском районе Забайкальского края пассажирский автобус съехал с моста через реку Куэнга. Он перевернулся и упал на лед. По данным ГИБДД, у автобуса лопнуло переднее колесо.

По данным МЧС, в автобусе находились 44 пассажира и водитель. Как сообщили в МВД, в результате аварии погибли 19 человек. На сайте регионального Минздрава сообщается, что шестерых из 19 пострадавших бортом санавиации эвакуировали в Читу. Также опубликованы списки погибших и пострадавших в ДТП.