Власти Сретенского района Забайкалья объявили траур по погибшим в ДТП

Власти Сретенского района Забайкальского края объявили 2 декабря днем траура по погибшим в аварии с автобусом. Об этом сообщается на официальном портале района.

Днем 1 декабря в Сретенском районе автобус съехал с моста через реку Куэнга. В салоне находились 44 пассажира. В результате аварии погибли 19 человек, включая водителя, и еще 19 пострадали. Четверо находятся в реанимации.

В ГИБДД сообщали, что у автобуса лопнула колесо. По словам губернатора Забайкальского края Александра Осипова, по предварительным данным, все документы на транспортное средство были в порядке.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек).