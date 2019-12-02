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Власти Сретенского района Забайкалья объявили траур по погибшим в ДТП

Власти Сретенского района Забайкальского края объявили 2 декабря днем траура по погибшим в аварии с автобусом. Об этом сообщается на официальном портале района.

Днем 1 декабря в Сретенском районе автобус съехал с моста через реку Куэнга. В салоне находились 44 пассажира. В результате аварии погибли 19 человек, включая водителя, и еще 19 пострадали. Четверо находятся в реанимации.

В ГИБДД сообщали, что у автобуса лопнула колесо. По словам губернатора Забайкальского края Александра Осипова, по предварительным данным, все документы на транспортное средство были в порядке.

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В Забайкалье пассажирский автобус упал с моста. Фоторепортаж

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек).

Глава района Алексей Закурдаев заявлял ТАСС, что власти выделят родственникам погибших по 60 тыс. руб. на похороны. Страховая компания СОГАЗ отмечала, что готова выплатить по 2,025 млн руб. семьям жертв аварии и пострадавшим.

Теги: Забайкалье, автобус, авария, траур
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