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Крушение Boeing в Донбассе ,  
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Адвокат Цемаха сообщил о его готовности дать показания голландцам

Бывший командир одного из подразделений ПВО самопровозглашенной Донецкой народной республики Владимир Цемах, которого Киев считает одним из свидетелей по делу о гибели рейса MH17 над Донбассом, готов дать показания по делу о разбившемся Boeing нидерландским следователям. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российского адвоката Цемаха Анатолия Кучерену.

По словам адвоката, Цемах тяжело переживает произошедшие с ним события, однако готов дать показания голландским и украинским следователям, чтобы защитить свое честное имя.

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«Делать это он согласен только на территории ДНР», — уточнил Кучерена. Адвокат напомнил, что существуют разные формы допроса фигурантов дела, отметив, что пока ни с кем их не обсуждал. По словам Кучерены, речь идет о принципиальном желании Цемаха дать показания.

«Все остальное — предмет переговоров», — заявил юрист.

6 ноября Кучерена в интервью телеканалу НТВ сообщил, что получил от Цемаха просьбу стать его защитником в Европейском суде по правам человека.

Владимира Цемаха задержали в июле 2018 года. Его перевезли в Киев и арестовали по подозрению в создании террористической организации. 7 сентября Цемах стал участником обмена заключенными между Москвой и Киевом, двумя днями ранее украинский суд освободил его из-под стражи. Позже он сообщил о допросе европейскими следователями во время содержания под стражей на Украине.

Boeing 777, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит в небе над Донбассом в июле 2014 года, все находившиеся на борту 298 человек погибли. Следственная группа из представителей Нидерландов, Австралии и Бельгии заключила, что лайнер был сбит ракетой «земля — воздух» из установки «Бук», принадлежавшей российской 53-й зенитно-ракетной бригаде. В МИД России неоднократно отрицали эти сведения.

Теги: МН17, свидетель, Нидерланды
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