Адвокат Цемаха сообщил о его готовности дать показания голландцам

Бывший командир одного из подразделений ПВО самопровозглашенной Донецкой народной республики Владимир Цемах, которого Киев считает одним из свидетелей по делу о гибели рейса MH17 над Донбассом, готов дать показания по делу о разбившемся Boeing нидерландским следователям. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российского адвоката Цемаха Анатолия Кучерену.

По словам адвоката, Цемах тяжело переживает произошедшие с ним события, однако готов дать показания голландским и украинским следователям, чтобы защитить свое честное имя.

«Делать это он согласен только на территории ДНР», — уточнил Кучерена. Адвокат напомнил, что существуют разные формы допроса фигурантов дела, отметив, что пока ни с кем их не обсуждал. По словам Кучерены, речь идет о принципиальном желании Цемаха дать показания.

«Все остальное — предмет переговоров», — заявил юрист.