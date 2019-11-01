Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Pink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Индустрия 4.0
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 2 ноября
USD ЦБ: 64,03 (+0,26) Quote, 12:29
Курс евро на 2 ноября
EUR ЦБ: 71,48 (+0,29) Quote, 12:29
Появилось видео посадки с SSJ-100 с отказавшим двигателем в Тюмени Общество, 23:19 Свидетель по делу MH17 раскрыл подробности «похищения» сотрудниками СБУ Общество, 22:59 Армия Израиля сообщила о перехвате семи ракет из сектора Газа Политика, 22:35 В Тернополе Зеленского встретили криками «Позор!» Политика, 22:19 Из горящего жилого дома в центре Москвы спасли сову Общество, 22:05 Китайская Fosun купит бренд Thomas Cook и бренды связанных с ней отелей Бизнес, 22:03 Минфин США продлил отсрочку санкций для группы ГАЗ Политика, 22:03 СМИ узнали о консенсусе США и Китая по основным вопросам торговой сделки Экономика, 22:01 Росреестр устранил последствия сбоя в работе сервисов в Подмосковье Общество, 21:54 Муж Заворотнюк Чернышев появился на пресс-конференции в Петербурге Общество, 21:50 СК показал видео севшего в Тюмени с отказавшим двигателем SSJ-100 Общество, 21:45 Помогите бизнесменам открыть свое дело. Игра РБК и HUAWEI, 21:33 Садовничий прокомментировал дело аспиранта МГУ Мифтахова Общество, 21:28 Прокуратура решила проверить меры по отгону птиц после инцидента с SSJ100 Общество, 21:28
Крушение Boeing в Донбассе ,  
0 
Свидетель по делу MH17 раскрыл подробности «похищения» сотрудниками СБУ
По словам Владимира Цемаха, бывшего военного самопровозглашенной ДНР, который участвовал в обмене заключенными, его «похитили» спецслужбы Украины, ввели транквилизаторы, перевозили в кресле-каталке и с «мешком на голове»

Владимир Цемах, бывший командир одного из подразделений самопровозглашенной Донецкой народной республики, которого Киев считает свидетелем по делу о крушении Boeing MH17, рассказал в интервью «РИА Новости» подробности своего «похищения» спецслужбами Украины.

Цемах был задержан в городе Снежное 27 июня 2019 года, перевезен в Киев и арестован по подозрению в создании террористической операции. 7 сентября он стал одним из участников обмена заключенными между Россией и Украиной, за два дня до этого украинский суд освободил его из-под стражи.

Политика
Обмен России и Украины. Что известно об этих заключенных

Как следует из рассказа военного, после задержания в Снежном ему вкололи транквилизаторы, сразу повезли на линию разграничения, где группа с Цемахом попала под обстрел, а два сопровождавших его человека подорвались на минах. При этом до ручья, который разделял позиции самопровозглашенной республики и Киева, Цемаха везли на кресле-каталке

«Состояние, сами понимаете, я под транквилизаторами, иногда окружающую действительность не очень хорошо воспринимал. Пересидели мы обстрел, потом мешок на голову. В подвале меня продержали минут 20», — сообщил он.

Цемах уточнил, что «с мешком на голове» они пробежали 500 м до микроавтобуса, который сразу поехал в Киев. В украинской столице у Цемаха забрали все документы и поместили в камеру, где он практически до самого освобождения находился один, заключил он.

Общество
Свидетель по делу рейса MH17 заявил о предложенном ему домике в Голландии

В том же интервью Цемах рассказал, что после задержания его допрашивали сотрудники СБУ и генпрокуратуры Украины, а также представители правоохранительных органов Австралии и Нидерландов. «Предлагали программу защиты свидетеля, предлагали гражданство, домик в Голландии почему-то. Почему не в Австралии — вот это меня удивило. Я торговаться не стал», — утверждает военный.

Boeing 777, следовавший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение над Донбассом в июле 2014 года, все находившиеся на борту 298 человек погибли. По данным международной следственной группы, лайнер был сбит ракетой «земля — воздух» из установки «Бук», принадлежавшей российской 53-й зенитно-ракетной бригаде. Власти Россия эти данные неоднократно отрицали.

Автор: Артём Губенко
Теги: MH17, свидетель, похищение
Материалы по теме
Крушение Boeing 777 Malaysia Airlines под Донецком
Общество
Кремль заявил о работе над новым обменом заключенными с Киевом
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter