Свидетель по делу MH17 раскрыл подробности «похищения» сотрудниками СБУ

По словам Владимира Цемаха, бывшего военного самопровозглашенной ДНР, который участвовал в обмене заключенными, его «похитили» спецслужбы Украины, ввели транквилизаторы, перевозили в кресле-каталке и с «мешком на голове»

Владимир Цемах, бывший командир одного из подразделений самопровозглашенной Донецкой народной республики, которого Киев считает свидетелем по делу о крушении Boeing MH17, рассказал в интервью «РИА Новости» подробности своего «похищения» спецслужбами Украины.

Цемах был задержан в городе Снежное 27 июня 2019 года, перевезен в Киев и арестован по подозрению в создании террористической операции. 7 сентября он стал одним из участников обмена заключенными между Россией и Украиной, за два дня до этого украинский суд освободил его из-под стражи.

Как следует из рассказа военного, после задержания в Снежном ему вкололи транквилизаторы, сразу повезли на линию разграничения, где группа с Цемахом попала под обстрел, а два сопровождавших его человека подорвались на минах. При этом до ручья, который разделял позиции самопровозглашенной республики и Киева, Цемаха везли на кресле-каталке

«Состояние, сами понимаете, я под транквилизаторами, иногда окружающую действительность не очень хорошо воспринимал. Пересидели мы обстрел, потом мешок на голову. В подвале меня продержали минут 20», — сообщил он.