Капитан назвал недоумением возможный арест после взрыва в порту Бейрута

Власти Ливана не связывались с Борисом Прокошевым, он не получал никаких официальных сообщений. Накануне ливанский суд запросил международный ордер на арест владельца и капитана судна после взрыва в Бейруте

Фото: Борис Прокошев / ok.ru

Бывший капитан судна Rhosus, перевозившего груз аммиачной селитры, которая взорвалась в порту Бейрута 4 августа, Борис Прокошев сообщил РБК, что не получал никаких официальных уведомлений о требовании властей Ливана о своем аресте.

«Прошел такой слух. Я не в курсе, со мной никто не связывался. Не поступало [официальных сообщений]», — сказал экс-капитан.

«Я в недоумении полном: на каком основании обвинение? Никаких абсолютно [предположений], это все высосано из пальца. Мне никто пока официально не предъявил, не спросил — куда мне обращаться?» — заявил Прокошев.

Накануне ливанский судья Фади Савван передал дело о взрыве в порту в государственную прокуратуру, которая обратилась в Интерпол с просьбой арестовать двоих российских граждан — капитана и владельца судна.