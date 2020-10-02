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Капитан назвал недоумением возможный арест после взрыва в порту Бейрута

Власти Ливана не связывались с Борисом Прокошевым, он не получал никаких официальных сообщений. Накануне ливанский суд запросил международный ордер на арест владельца и капитана судна после взрыва в Бейруте
Фото:Борис Прокошев / ok.ru
Фото: Борис Прокошев / ok.ru

Бывший капитан судна Rhosus, перевозившего груз аммиачной селитры, которая взорвалась в порту Бейрута 4 августа, Борис Прокошев сообщил РБК, что не получал никаких официальных уведомлений о требовании властей Ливана о своем аресте.

«Прошел такой слух. Я не в курсе, со мной никто не связывался. Не поступало [официальных сообщений]», — сказал экс-капитан.

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«Я в недоумении полном: на каком основании обвинение? Никаких абсолютно [предположений], это все высосано из пальца. Мне никто пока официально не предъявил, не спросил — куда мне обращаться?» — заявил Прокошев.

Накануне ливанский судья Фади Савван передал дело о взрыве в порту в государственную прокуратуру, которая обратилась в Интерпол с просьбой арестовать двоих российских граждан — капитана и владельца судна.

Последствия взрыва в порту Бейрута. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Взрыв в порту Бейрута произошел 4 августа. Взорвалось 2750 т аммиачной селитры, конфискованной в 2014 году с судна, которое везло груз из Грузии в Мозамбик. В результате погибли 190 человек, была частично разрушена половина города, 300 тыс. человек остались без крыши над головой. Власти Бейрута оценили ущерб от взрыва в $15 млрд. После происшествия в Ливане прошли протесты с требованием отставки правительства.

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Rhosus следовал из грузинского порта Батуми в Мозамбик в 2013 году. По пути капитан принял решение зайти в порт Бейрута, однако по прибытии местные власти провели проверку и задержали судно, а позже конфисковали груз аммиачной селитры. После этого часть моряков смогли вернуться домой, а часть — капитан, старший механик, третий механик и боцман — остались на судне. В конце концов бейрутским юристам удалось добиться, чтобы команде разрешили покинуть Rhosus и вернуться на родину.

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Как рассказывали моряки, работавшие на Rhosus, владельцем судна был предприниматель, проживающий на Кипре, уроженец Хабаровска Игорь Гречушкин. По их словам, владелец заявил, что обанкротился, и «фактически бросил судно». Спустя несколько дней после взрыва кипрская полиция допросила гражданина России, у которого предположительно конфисковали судно несколько лет назад. Reuters со ссылкой на источник в Службе безопасности Кипра сообщал, что речь шла о Гречушкине.

Авторы
Екатерина Костина, Наталия Анисимова
Ливан Бейрут Интерпол
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