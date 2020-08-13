Ущерб от взрыва в порту Бейрута оценили более чем в $15 млрд

Последствия взрыва в порту Бейрута (Фото: Xinhua / Global Look Press)

Взрыв в порту Бейрута, произошедший вечером 4 августа, нанес ущерб более чем на $15 млрд. Об этом говорится в сообщении администрации президента Ливана Мишеля Ауна в Twitter.

В сообщении сказано, что Аун получил соболезнования от испанского короля Филиппа VI.

«Предварительные оценки показывают, что ущерб в результате взрыва превысил $15 млрд», — говорится в посте.

Ранее власти Бейрута допускали, что потери от катастрофы могут вырасти по сравнению с первоначальными оценками в $3-5 млрд и достигнуть $15 млрд.