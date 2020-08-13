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Ущерб от взрыва в порту Бейрута оценили более чем в $15 млрд

Последствия взрыва в порту Бейрута
Последствия взрыва в порту Бейрута (Фото: Xinhua / Global Look Press)

Взрыв в порту Бейрута, произошедший вечером 4 августа, нанес ущерб более чем на $15 млрд. Об этом говорится в сообщении администрации президента Ливана Мишеля Ауна в Twitter.

В сообщении сказано, что Аун получил соболезнования от испанского короля Филиппа VI.

«Предварительные оценки показывают, что ущерб в результате взрыва превысил $15 млрд», — говорится в посте.

Власти Бейрута допустили увеличение ущерба от взрыва до $15 млрд
Общество
Фото: Mohamed Azakir / Reuters

Ранее власти Бейрута допускали, что потери от катастрофы могут вырасти по сравнению с первоначальными оценками в $3-5 млрд и достигнуть $15 млрд.

Взрыв на складе в порту Бейрута произошел 4 августа. Взорвались 2750 тонн аммиачной селитры, конфискованной в 2014 году с судна, везшего груз из Грузии в Мозамбик.

В результате взрыва частично или полностью была разрушена почти половина ливанской столицы. По последним оценкам, в результате инцидента погибли 163 человека, более 6 тыс. пострадали. Еще около 300 тыс. жителей города остались без крыши над головой.

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Взрыв в порту Бейрута. Главное
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Фото: Wael Hamzeh / EPA / ТАСС

Reuters сообщал, что представители силовых ведомств Ливана за две недели до взрыва предупреждали власти, что аммиачная селитра представляет опасность для города. Президенту страны и премьер-министру было направлено письмо, в котором говорилось, что опасное вещество может уничтожить Бейрут, и его нужно немедленно обезвредить.

Глава ливанского кабмина Хасан Диаб называл в качестве причины взрыва «многолетнюю коррупцию».

8 августа в Бейруте начались протесты — демонстранты требовали отставки правительства и президента. Они заняли здания четырех ливанских министерств и штаб-квартиру Ассоциации ливанских банков. Позже здания были освобождены. В результате столкновений протестующих с полицией пострадали более 700 человек.

Автор: Михаил Котляр
Теги: Ливан, Бейрут, взрыв, ущерб
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