Полиция Кипра допросила россиянина в связи со взрывом в порту Бейрута

По некоторым данным, судно, на котором перевозили партию аммиачной селитры, взорвавшейся в ливанской столице, принадлежало гражданину России, проживающему на Кипре. Местная полиция допросила его по запросу Интерпола

Последствия взрыва в порту Бейрута (Фото: Thibault Camus / AP)

Сотрудники правоохранительных органов Кипра обнаружили и допросили россиянина, у которого, предположительно, несколько лет назад конфисковали судно, перевозившее крупную партию аммиачной селитры, взорвавшейся 4 августа в порту Бейрута. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря кипрской полиции Христоса Андреу.

«Из Интерпола в Бейруте поступил запрос с просьбой установить местонахождение этого человека и задать определенные вопросы, связанные с грузом», — сказал он.

Представитель полиции отметил, что допрос мужчины проходил в его доме на Кипре. Назвать имя человека пресс-секретарь отказался.

Источник в Службе безопасности Кипра сообщил агентству, что речь идет о 43-летнем россиянине Игоре Гречушкине. Reuters не смог оперативно связаться с гражданином России.