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Полиция Кипра допросила россиянина в связи со взрывом в порту Бейрута

По некоторым данным, судно, на котором перевозили партию аммиачной селитры, взорвавшейся в ливанской столице, принадлежало гражданину России, проживающему на Кипре. Местная полиция допросила его по запросу Интерпола
Последствия взрыва в порту Бейрута
Последствия взрыва в порту Бейрута (Фото: Thibault Camus / AP)

Сотрудники правоохранительных органов Кипра обнаружили и допросили россиянина, у которого, предположительно, несколько лет назад конфисковали судно, перевозившее крупную партию аммиачной селитры, взорвавшейся 4 августа в порту Бейрута. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря кипрской полиции Христоса Андреу.

«Из Интерпола в Бейруте поступил запрос с просьбой установить местонахождение этого человека и задать определенные вопросы, связанные с грузом», — сказал он.

Представитель полиции отметил, что допрос мужчины проходил в его доме на Кипре. Назвать имя человека пресс-секретарь отказался.

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Фото: Daniel Carde / Getty Images

Источник в Службе безопасности Кипра сообщил агентству, что речь идет о 43-летнем россиянине Игоре Гречушкине. Reuters не смог оперативно связаться с гражданином России.

Взрыв в порту Бейрута произошел вечером 4 августа. Приоритетной версией произошедшего называются сварочные работы, которые проводились на одном из складов порта, где хранилась конфискованная партия аммиачной селитры. Жертвами взрыва стали более 130 человек, около 5 тыс. пострадали, десятки числятся пропавшими без вести.

Власти Ливана сообщили, что груз был конфискован в сентябре 2014 года с судна под названием Rhosus, которое перевозило его из Батуми в Мозамбик. Моряки, работавшие на судне, сообщили, что его владельцем был предприниматель, проживающий на Кипре уроженец Хабаровска Игорь Гречушкин.

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Фото: Mohamed Azakir / Reuters

По данным порталов Marinetraffic, Vesseltracking и VesselFinder, судно Rhosus было построено в 1986 году, неоднократно меняло названия и ходило под флагом Молдавии. Премьер-министр Молдавии Ион Кику 5 августа сообщил, что Rhosus был исключен из госреестра судов страны в феврале 2014 года. По словам бывшего капитана судна Бориса Прокошева, «года два-три назад» Rhosus утонуло. «У него была небольшая дырка, надо было периодически откачивать воду. А если экипажа нет, некому это делать», — сказал он.

Гречушкин являтся владельцем компании Unimar Shipmanagement SRL в Румынии. Согласно базе данных Equasis, сейчас у этой компании нет своего флота. Гречушкин также был директором двух ныне ликвидированных кипрских компаний — LYNCOTT ENTERPRISES LIMITED (исключена из реестра в 2016 году) и HOGLA TRADING LIMITED (исключена в 2018 году).

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Автор: Михаил Юшков
Теги: Бейрут, взрыв, допрос, россиянин, Кипр
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