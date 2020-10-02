Общество , 02 окт, 05:57
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Ливан потребовал арестовать двух россиян по делу о взрыве в порту Бейрута
Власти Ливана запросили у Интерпола международный ордер на арест двух граждан России на фоне произошедшего в августе взрыва в порту Бейрута, в результате которого погибли почти 200 человек. Об этом сообщает Национальное агентство новостей Ливана (NNA).
По его данным, в четверг, 1 октября, судья Фади Савван передал дело в государственную прокуратуру, которая обратилась в Интерпол с просьбой задержать двух российских граждан.
Речь идет о владельце судна Rhosus, на котором доставили партию аммиачной селитры в порт, а также о капитане судна. Их имена агентство не приводит.
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