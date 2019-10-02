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ФСБ сообщила о стрельбе при задержании браконьеров из КНДР
Российские пограничники в Японском море открыли огонь по одной из шхун, где, предположительно, находились браконьеры. В результате возник пожар, пять граждан Северной Кореи пострадали
Фото: ФСБ РФ / ТАСС

Сотрудники пограничного управления ФСБ в Японском море открыли стрельбу во время задержания одной из северокорейских шхун, где, по их данным, находились браконьеры. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

«В связи с невыполнением законных требований пограничников для остановки одной из шхун было применено оружие по винто-рулевой группе. В результате на судне-нарушителе произошло возгорание машинного отделения», — сообщили в спецслужбе.

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Там уточнили, что при задержании судна пострадали пять человек из 21 находившегося на борту. Им оказана медицинская помощь. Всего, отметили в ФСБ, за 1 и 2 октября в Японском море «пресечена» браконьерская деятельность 64 северокорейцев на четырех шхунах, их доставили в Находку для дальнейшего разбирательства. У подозреваемых изъяли орудия лова и морепродукты, включая 6 т кальмара и более 600 кг краба.

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С конца сентября ФСБ регулярно отчитывается о задержании браконьеров из КНДР, речь идет о нескольких сотнях человек и десятках шхун и мотоботов. Во время одного из рейдов северокорейцы оказали сопротивление пограничникам, пострадали четверо россиян, один из них получил огнестрельное ранение. Также пострадали шесть граждан КНДР, один человек впоследствии умер.

В результате было заведено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, около десятка граждан КНДР арестовали. Кремль отмечал, что ситуация с браконьерами никак не повлияет на отношения России и КНДР.

Автор: Артём Губенко
Теги: КНДР, российские пограничники, стрельба
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