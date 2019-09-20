ФСБ сообщила о смерти одного браконьера после задержания в Японском море

ФСБ сообщила о смерти одного браконьера после задержания в Японском море

ФСБ сообщила о гибели одного из северокорейских браконьеров после задержания в Японском море. Об этом сказал начальник дознания пограничного управления службы безопасности по Приморскому краю Владимир Краснов в эфире телеканала «Россия 24».

«В результате оказанного сопротивления сотрудникам пограничного управления шестеро граждан Северной Кореи получили ранения различной степени тяжести. Впоследствии один из них скончался, к нашему сожалению», — заявил он (цитата по ТАСС).

Представитель службы безопасности пояснил, что «ожесточенное сопротивление» российским пограничникам со стороны браконьеров было вызвано грозившей конфискацией судна, которое находится в собственности КНДР. Краснов отметил, что по прибытии в страну северокорейцев ожидало наказание за утрату этого имущества.

В исключительной экономической зоне России в Японском море 17 сентября были задержаны 161 браконьер из КНДР. В ходе операции нарушители оказали сопротивление российским пограничникам. При столкновении пострадали четверо россиян, один из них получил огнестрельное ранение. СК завел уголовное дело по ст. 317 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов).

