Суд арестовал четверых браконьеров из КНДР за нападение на пограничников

Находкинский городской суд Приморского края арестовал еще четверых рыбаков из КНДР после нападения на российских пограничников в Японском море. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.
Ранее в понедельник, 30 сентября, суд Находки отправил в СИЗО на два месяца шестерых рыбаков из Северной Кореи.
В исключительной экономической зоне России в Японском море 17 сентября был задержан 161 браконьер из КНДР на двух рыболовных шхунах и 11 мотоботах. Северокорейских моряков доставили в Находку. Во время задержания моряки с одной из шхун оказали сопротивление пограничникам.
В результате столкновения пострадали четверо россиян, один из них получил огнестрельное ранение. СК завел уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов).