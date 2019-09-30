Суд арестовал четверых браконьеров из КНДР за нападение на пограничников

Суд арестовал четверых браконьеров из КНДР за нападение на пограничников

Находкинский городской суд Приморского края арестовал еще четверых рыбаков из КНДР после нападения на российских пограничников в Японском море. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

Ранее в понедельник, 30 сентября, суд Находки отправил в СИЗО на два месяца шестерых рыбаков из Северной Кореи.

В исключительной экономической зоне России в Японском море 17 сентября был задержан 161 браконьер из КНДР на двух рыболовных шхунах и 11 мотоботах. Северокорейских моряков доставили в Находку. Во время задержания моряки с одной из шхун оказали сопротивление пограничникам.

В результате столкновения пострадали четверо россиян, один из них получил огнестрельное ранение. СК завел уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов).