Школам Подмосковья посоветовали неделю не задавать домашних заданий

Минобразования Подмосковья объяснило такую рекомендацию и без того сложной первой неделей, а также итогами опроса в телеграм-канале министерства

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Школам Московской области рекомендовано провести первую неделю учебного года без домашних заданий и оценок, сообщила пресс-служба министерства образования региона.

Ведомство обсудило эту идею с директорами школ, педагогами, а также с родителями учащихся, организовав соответствующий опрос в телеграм-канале. Более 85% его участников поддержали предложение провести первую неделю в школах без домашних заданий.

Специалисты отмечают, что первая учебная неделя в сентябре самая сложная, поскольку после летних каникул детям «непросто сразу влиться в школьный ритм», заявили в министерстве. Школьники будут учиться в новом режиме до 8 сентября включительно.

Сеть средних образовательных учреждений Московской области охватывает 1432 школы и школы-интерната, в которых в этом году будет учиться свыше 1 млн школьников и воспитанников. «Сегодня в школу в Подмосковье идет 1 млн 80 тыс. ребятишек. Каждый год их количество увеличивается примерно на 40 тыс.», — говорил накануне губернатор региона Андрей Воробьев, выступая на торжественной линейке по случаю Дня знаний.

С прошлого учебного года в российских школах действует ряд нововведений. Теперь учебную неделю начинают с исполнения государственного гимна и церемонии поднятия флага. Также в школах проходят внеурочные занятия «Разговоры о важном», на которых, как сообщают в Минпросвещения, со школьниками обсуждают «вопросы, связанные с историей и культурой нашей страны, ее ролью в мировых процессах».

Помимо этого, в этом учебном году школьники начнут изучать вопросы противодействия коррупции на уроках истории, литературы и обществознания в рамках общеобразовательной программы. Также в школах должен появиться курс начальной военной подготовки. В телеграм-канале Минпросвещения говорилось, что занятия будут внеурочными. В то же время министр образования Сергей Кравцов ранее говорил, что курс будут проводить в рамках ОБЖ, который является обязательным предметом. Сам предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» теперь будет называться «Основы безопасности и защита Родины».