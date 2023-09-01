Почти две трети россиян поддержали трудоустройство школьников

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Почти две трети россиян (64%) в целом положительно относятся к трудоустройству школьников, следует из результатов опроса платформы онлайн-рекрутинга hh.ru (есть у РБК).

Нейтрально к работе в школьном возрасте относятся 16%, отрицательно — 17%, еще 2% респондентов затруднились ответить.

Опрос проводился с 22 по 30 августа 2023 года среди 2153 российских соискателей.

Среди причин, которые, по мнению респондентов, делают школьников хорошими работниками, 32% назвали активность и заинтересованность в развитии, 20% указали на желание быть финансово независимыми, 12% отметили ум и сообразительность. При этом 17% опрошенных не верят, что школьники смогут хорошо справляться с работой. Противники труда подростков считают, что им не хватит навыков и знаний (8%), у них низкий уровень ответственности (8%) и мало мотивации (1%).

Плюсами трудоустройства школьников россияне называют развитие самостоятельности (73%; была возможность выбрать сразу несколько вариантов ответа), повышение ответственности (66%), появление своих денег (64%), получение навыков (63%), приобретение жизненного опыта (62%), возможность накопить денег на определенную цель (60%), развитие финансовой грамотности (57%).

Минусами трудоустройства подростков респонденты считают риск обмана работодателем (61%), несовместимость работы и успешной учебы (48%), высокую усталость и стресс (45%), отсутствие свободного времени (34%), негативное влияние на здоровье (23%). При этом 22% считают, что работа в школьном возрасте может быть опасна, 11% — что она может привести к конфликтам с родителями.

Респонденты полагают, что школьникам подошла бы работа, для которой не нужны специальные навыки (54%; можно было выбрать несколько вариантов ответа), подразумевающая легкий физический (52%) или легкий умственный труд (51%), креативная работа или творчество (50%), работа, для которой нужны цифровые навыки (26%). При этом 18% считают, что школьникам подойдет любая работа.

Коллеги школьного возраста были у 22% опрошенных. Подростки работали в основном на таких позициях, как стажер (53%), ассистент/помощник (45%), внештатный сотрудник (25%), линейный сотрудник (16%).

Сами работали в школьном возрасте 38% опрошенных. Еще 22% заявили, что хотели работать в те годы, но не нашли подходящих вакансий, 8% не могли совмещать работу с учебой, а у 7% против трудоустройства были родители. Не интересовались работой в школьном возрасте 26%.

Из тех, кто не работал в школьном возрасте, большинство об этом жалеют. Так, 28% хотели бы зарабатывать в те годы, 24% — получить опыт, 13% респондентов это помогло бы определиться с профессией, а 6% — с будущей карьерой.

В июле безработица в России опустилась до исторического минимума — ее уровень составил 3% от рабочей силы без исключения сезонного фактора, следует из данных Росстата. При этом и власти, и эксперты отмечали, что безработица опустилась потому, что спрос на рабочую силу опережает ее предложение: предприятия жалуются на «нехватку рук».

Закон, упрощающий трудоустройство подростков от 14 лет, вступил в силу в июне. Теперь для поступления на работу им нужно только разрешение родителей, тогда как раньше было необходимо также согласие органов опеки и попечительства. Президент Владимир Путин поручил подготовить льготы за прием на работу молодежи в возрасте от 14 до 24 лет.