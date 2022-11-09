Минпросвещения: занятия по начальной военной подготовке в школах будут внеурочными

Занятия по военной подготовке в российских школах будут внеурочными

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Занятия по начальной военной подготовке (НВП), которые появятся в российских школах в следующем учебном году, будут внеурочными. Об этом говорится в телеграм-канале «Большая перемена РФ», который ведет пресс-служба Минпросвещения.

Ведомство планирует закрепить получение соответствующих знаний школьниками на уровне федеральных основных образовательных программ, уточнила пресс-служба Минпросвещения в комментарии ТАСС. Один из двух вариантов будет предназначен для профильных кадетских классов.

Модули, посвященные НВП, уже входят в программу учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности», отметили в пресс-службе министерства. Во время уроков ученики обсуждают права и обязанности гражданина во время призыва и прохождения военной службы, изучают вопросы военно-профессиональной деятельности и оказания первой помощи.

О появлении в школах курса НВП со следующего учебного года объявил министр просвещения Сергей Кравцов. Предложение вернуть НВП в школу выдвинула партия «Справедливая Россия — За правду» и ее лидер Сергей Миронов. Минобороны эту инициативу поддержало и рекомендовало уделить НВП не менее 140 часов в старших классах, писали «Известия».

Миронов отмечал, что введение такого предмета в школах поможет решить еще одну проблему — помочь с трудоустройством ветеранов боевых действий, которых военное ведомство рекомендовало набирать в качестве преподавателей этого предмета.







