Кравцов заявил, что военная подготовка войдет в обязательные уроки ОБЖ

Курс по начальной военной подготовке будет проводиться в школах на уроках ОБЖ и будет обязательным, заявил министр просвещения Сергей Кравцов, передает ТАСС.

«[Курс будет] в рамках предмета ОБЖ, а предмет ОБЖ обязательный», — сказал Кравцов.

Ранее в телеграм-канале «Большая перемена РФ», который ведет пресс-служба Минпросвещения, сообщалось, что занятия по военной подготовке появятся в российских школах в следующем учебном году и будут внеурочными.

О планах расширить курс ОБЖ элементами начальной военной подготовки (НВП) глава Минпросвещения сообщил в середине октября. С таким предложением выступила партия «Справедливая Россия — За правду» и ее лидер Сергей Миронов. Минобороны эту инициативу поддержало и рекомендовало уделить НВП не менее 140 часов в старших классах.

В проекте приказа Минпросвещения указано, что курс по военной подготовке будут изучать ученики 10-х и 11-х классов. Модуль будет называться «Элементы начальной военной подготовки». В него предлагается включить уроки по строевой подготовке, правилам обращения с «оружием пехотинца», автоматом Калашникова (АК-74), о принципах действия ручных гранат Ф-1 и РГД-5, составе и вооружении мотострелкового отделения на БМП (боевая машина пехоты), средствах индивидуальной защиты и оказании первой помощи в бою, создании сооружений для защиты личного состава и укрытий для боевой техники.