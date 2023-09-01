branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 1 сентября
EUR ЦБ: 104,94 (+0,49) Инвестиции, 31 авг, 17:12 Курс доллара на 1 сентября
USD ЦБ: 96,33 (+0,41) Инвестиции, 31 авг, 17:12
Оставить в «сохраненных»: десять мест для красивого отдыха в России РБК Стиль и МТС Travel, 05:10
В России вступили в силу новые правила платных медуслуг Общество, 05:01
Почти две трети россиян поддержали трудоустройство школьников Общество, 05:01
NASA опубликовало снимок предположительного места крушения «Луны-25» Технологии и медиа, 04:38
Школьники и студенты начнут изучать методы борьбы с коррупцией Общество, 04:30
В Пентагоне создадут сайт по объяснению аномальных явлений Политика, 04:27
СК спустя 19 лет установил личность захватчика школы в Беслане Общество, 04:09
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Большинство россиян заявили, что помнят имя своего первого учителя Общество, 04:00
Экс-главу «Яндекса» в России исключили из правительственной комиссии Общество, 03:49
ФСБ получила право на круглосуточный доступ к заказам служб такси Политика, 03:38
Остров на Карибах стал бенефициаром интереса к искусственному интеллекту Технологии и медиа, 03:35
Дикое животное в городе: как себя с ними вести, кого и когда кормить РБК и ДПиООС, 03:25
В Московской области стала обязательной регистрация домашних животных Общество, 03:00
Пентагон заключил контракт на $192 млн c Raytheon на ракеты для Украины Политика, 02:53
Общество ,  
0 

Школьники и студенты начнут изучать методы борьбы с коррупцией

Российским школьникам и студентам начнут рассказывать о борьбе с коррупцией
Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Школьники в новом учебном году начнут изучать вопросы противодействия коррупции на уроках истории, литературы и обществознания в рамках общеобразовательной программы. О планах рассказывать школьникам об опасности подобного явления ранее сообщала пресс-служба Минпросвещения России.

«Школьникам будут рассказывать об опасности подобного явления и о механизмах противостояния взяточничеству и злоупотреблению служебным положением в корыстных целях», — говорится в сообщении ведомства.

«Антикоррупционное воспитание в системе образования — один из ключевых факторов формирования личности будущего гражданина страны», — говорила тогда заместитель министра просвещения Анастасия Зырянова. По ее словам, школьники смогут применить полученные знания на практическим занятиях, добавила она.

Также с 1 сентября противодействию экстремизму, терроризму и коррупционному поведению начнут обучать студентов высших учебных заведений, сообщало Минобрнауки.

В сентябре 2022 года в России был принят закон о единых для всех российских школ общеобразовательных программах. В декабре федеральные общеобразовательные программы утвердило Минпросвещения.

Ведомство представило единые учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин и др. До вступления в силу закона школы разрабатывали образовательные программы самостоятельно, ориентируясь на рекомендуемые примерные программы и федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС).

Читайте на РБК Pro
Какие налоги придется платить, если вы откроете бизнес в Узбекистане
Как изменились правила получения виз и ВНЖ для россиян
Держите ваши денежки: популярные схемы мошенничества в интернете
Как автократам удалось построить в Сингапуре «экономическое чудо»

В отличие от школ вузы будут самостоятельно решить, как внедрять «универсальную компетенцию» по противодействию экстремизму, терроризму и коррупционному поведению в образовательный процесс и сколько времени выделять на ее освоение.

Теги
коррупция школьники студенты
Материалы по теме
Украинцам начнут давать процент от взяток за доносы о коррупции
Политика
Власти усилят антикоррупционный контроль за чиновниками
Экономика
Путин сменил главу управления Кремля по борьбе с коррупцией
Политика