Школьники и студенты начнут изучать методы борьбы с коррупцией

Российским школьникам и студентам начнут рассказывать о борьбе с коррупцией

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Школьники в новом учебном году начнут изучать вопросы противодействия коррупции на уроках истории, литературы и обществознания в рамках общеобразовательной программы. О планах рассказывать школьникам об опасности подобного явления ранее сообщала пресс-служба Минпросвещения России.

«Школьникам будут рассказывать об опасности подобного явления и о механизмах противостояния взяточничеству и злоупотреблению служебным положением в корыстных целях», — говорится в сообщении ведомства.

«Антикоррупционное воспитание в системе образования — один из ключевых факторов формирования личности будущего гражданина страны», — говорила тогда заместитель министра просвещения Анастасия Зырянова. По ее словам, школьники смогут применить полученные знания на практическим занятиях, добавила она.

Также с 1 сентября противодействию экстремизму, терроризму и коррупционному поведению начнут обучать студентов высших учебных заведений, сообщало Минобрнауки.

В сентябре 2022 года в России был принят закон о единых для всех российских школ общеобразовательных программах. В декабре федеральные общеобразовательные программы утвердило Минпросвещения.

Ведомство представило единые учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин и др. До вступления в силу закона школы разрабатывали образовательные программы самостоятельно, ориентируясь на рекомендуемые примерные программы и федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС).

В отличие от школ вузы будут самостоятельно решить, как внедрять «универсальную компетенцию» по противодействию экстремизму, терроризму и коррупционному поведению в образовательный процесс и сколько времени выделять на ее освоение.