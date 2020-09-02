Власти Башкирии изменили статус горы Куштау после протестов

Вид на гору Куштау (Фото: glavarb.ru)

Горе Куштау в Башкирии присвоили статус особо охраняемой природной территории республиканского значения. Об этом сообщается на сайте главы республики.

Гора получила статус для «сохранения редких видов растений, животных и уникальных природных ландшафтов», говорится в сообщении.

Гора Куштау попала в центр внимания общественности после того, как Башкирская содовая компания (БСК) получила разрешение на разработку там месторождения. Когда компания приступила к вырубке на горе леса для геологоразведки, против выступили экоактивисты, протесты привели к столкновениям.

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