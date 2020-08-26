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Глава Башкирии счел конфликт вокруг горы Куштау исчерпанным

По словам Хабирова, ущерб от сделки по приватизации Башкирской содовой компании оценивается в десятки миллиардов рублей. Генпрокуратура уже начала проверку законности сделки после поручения президента Владимира Путина
Радий Хабиров
Радий Хабиров (Фото: Егор Алеев / ТАСС)

Конфликт вокруг горы Куштау в Башкирии, которую намеревалась разрабатывать Башкирская содовая компания (БСК), исчерпан, заявил в эфире телеканала «Россия 24» глава Башкирии Радий Хабиров.

«Вокруг Куштау давно уже закончился конфликт, потому что именно тогда, когда люди — жители нашей республики — очень объединенно и очень солидарно сказали «нет», мы начали понимать, что Куштау как сырьевую проблему мы не имеем права рассматривать», — сказал Хабиров.

Генпрокуратура после критики Путина начала проверку сделки по БСК
Экономика
Фото: Вадим Брайдов / ТАСС

Он также сообщил, что руководство республики направило обращение в прокуратуру о том, что сделка по приватизации БСК, в результате которой государство потеряло контрольную долю в компании, была незаконной и несправедливой, а также нанесла ущерб государству.

«Нам сложно сейчас говорить, поскольку нужно провести всевозможный аудит, и наверное этим уже будут заниматься коллеги из прокуратуры и правоохранительных органов, но ущерб мы оцениваем в более нескольких десятков миллиардов рублей», — пояснил Хабиров.

Ранее в среду, 26 августа, на факт снижения доли государства в БСК обратил внимание президент Владимир Путин. Он поручил прокуратуру проверить законность сделки. «У государства было 62%, а внезапно стало 38%. И как результат — приоритеты работы компании резко изменились. Прошу также прокуратуру провести проверку законности сделки, в результате которой был утрачен контроль за этими активами со стороны государства», — сказал президент.

Он также заявил, что из компании идет выкачивание прибыли в офшоры и поручил правительство и властям Башкирии разобраться с выводом денег за рубеж.

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Хабиров также сообщил, что деньги из предприятия «практически выметались». Он также рассказал о других проблемах с компанией. По его словам, к БСК было очень много вопросов по поводу экологии, а сама компания «практически не давала деньги» на развитие Стерлитамака, где она располагается.

Путин заявил о «выкачивании денег» из БСК на фоне протестов в Башкирии
Бизнес
Завод &laquo;Башкирской содовой компании&raquo;

Генпрокуратура уже начала проверку законности сокращения доли государства в компании, в ходе которой она оценит действия людей, причастных к сделке. «По итогам надзорных мероприятий будет решен вопрос о принятии мер по возврату имущественного комплекса государству», — сообщали в ведомстве.

На прошлой неделе Хабиров допускал возможность того, что Башкирия вернет контрольный пакет акция в содовой компании. Таким образом он надеялся разрешить конфликт между компанией и местными жителями, выступающими против разработки горы. «А уже в ходе управления предприятием мы, как местные люди, понимающие что здесь происходит, — будем решать его судьбу», — заявлял Хабиров.

Гора Куштау оказалась в центре скандала в начале августа, когда БСК начала вырубку леса на ее склонах для разработки недр и добычи сырья. Это спровоцировало протесты местных жителей. 21 августа Хабиров поручил сформировать координационное совещание, в которое войдут представители содовой компании, властей и активистов для поиска компромисса. Если же компромисс не будет найдет до 4 сентября, то Куштау дадут статус особо охраняемой природной территории, пообещал глава республики.

Автор: Мария Лисицына
Теги: Радий Хабиров, Башкирия, ущерб
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