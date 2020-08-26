Глава Башкирии счел конфликт вокруг горы Куштау исчерпанным

По словам Хабирова, ущерб от сделки по приватизации Башкирской содовой компании оценивается в десятки миллиардов рублей. Генпрокуратура уже начала проверку законности сделки после поручения президента Владимира Путина

Радий Хабиров (Фото: Егор Алеев / ТАСС)

Конфликт вокруг горы Куштау в Башкирии, которую намеревалась разрабатывать Башкирская содовая компания (БСК), исчерпан, заявил в эфире телеканала «Россия 24» глава Башкирии Радий Хабиров.

«Вокруг Куштау давно уже закончился конфликт, потому что именно тогда, когда люди — жители нашей республики — очень объединенно и очень солидарно сказали «нет», мы начали понимать, что Куштау как сырьевую проблему мы не имеем права рассматривать», — сказал Хабиров.

Он также сообщил, что руководство республики направило обращение в прокуратуру о том, что сделка по приватизации БСК, в результате которой государство потеряло контрольную долю в компании, была незаконной и несправедливой, а также нанесла ущерб государству.

«Нам сложно сейчас говорить, поскольку нужно провести всевозможный аудит, и наверное этим уже будут заниматься коллеги из прокуратуры и правоохранительных органов, но ущерб мы оцениваем в более нескольких десятков миллиардов рублей», — пояснил Хабиров.