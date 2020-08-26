Бизнес , 26 авг, 17:20
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Путин заявил о «выкачивании денег» из БСК на фоне протестов в Башкирии
Завод «Башкирской содовой компании»
Президент Владимир Путин поручил Генпрокуратуре разобраться с законностью сделки по снижению доли государства в Башкирской содовой компании. Из-за работ компании на горе Куштау в регионе начинались протесты местных жителей и активистов.
По его словам, идет выкачивание прибыли из компании во Францию, Швейцарию, офшоры на Кипре. По его словам, это «печальная история».
Он также поручил правительству Михаила Мишустина и властям Башкирии разобраться с выводом денег БСК в офшоры.
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