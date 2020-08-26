Путин заявил о «выкачивании денег» из БСК на фоне протестов в Башкирии

Завод «Башкирской содовой компании» (Фото: Вадим Брайдов / ТАСС)

Президент Владимир Путин поручил Генпрокуратуре разобраться с законностью сделки по снижению доли государства в Башкирской содовой компании. Из-за работ компании на горе Куштау в регионе начинались протесты местных жителей и активистов.

По его словам, идет выкачивание прибыли из компании во Францию, Швейцарию, офшоры на Кипре. По его словам, это «печальная история».

Он также поручил правительству Михаила Мишустина и властям Башкирии разобраться с выводом денег БСК в офшоры.

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