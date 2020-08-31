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Арбитражный суд Башкирии зарегистрировал иск Генпрокуратуры по делу БСК

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Арбитражный суд Башкирии зарегистрировал иск Генеральной прокуратуры России, направленный в суд после проверки законности приватизации Башкирской содовой компании (БСК).

«Генпрокуратура подала в суд иск в категории споров о ценных бумагах, иск зарегистрирован», — сообщили РБК в Арбитражном суде Башкирии.

Согласно карточке на сайте суда, в качестве ответчиков по иску выступают АО «Региональный фонд», АО «Башкирская химия», ООО Торговый дом «Башкирская химия».

По информации в базе данных СПАРК, БСК более чем наполовину принадлежит «Башхиму» (57%), еще 38% владеет «Региональный фонд», 0,26% принадлежат Торговому дому «Башкирская химия».

Генпрокуратура направила иск об истребовании имущества по делу БСК
Бизнес
Фото: Вадим Брайдов / ТАСС

В пятницу, 28 августа Генпрокуратура сообщила, что по поручению президента России Владимира Путина проверила законность отчуждения государственных акций предприятий содовой промышленности в Республике Башкортостан.

При этом были выявлены нарушения законодательства о приватизации. «Переход прав на названные имущественные комплексы произведен помимо воли Российской Федерации», — пришло к выводу ведомство. После этого оно направило иск в Арбитражный суд Республики Башкортостан об истребовании имущества предприятий содовой промышленности из чужого незаконного владения.

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Также материалы проверки по выявленным фактам злоупотреблений направлены в Следственный комитет России, где будет рассмотрен вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц Республики Башкортостан.

На снижение доли государства в БСК на фоне протестов местных жителей, выступавших против разработки шихана Куштау содовой компанией, обратил внимание президент России Владимир Путин. Он отметил, что доля государства в компании достигала 62%, а потом снизилась до 38%. По словам президента, прибыль из компании выкачивают во Францию, Швейцарию, офшоры на Кипре.

Расследовать обстоятельства сокращения доли государства в БСК поручили следователям центрального аппарата Следственного комитета России.

Ранее, 19 августа, глава Башкирии Радий Хабиров заявлял, что республика может выкупить определенную долю у акционеров и вернуть контрольный пакет акций БСК.

Теги: БСК, Генпрокуратура, Арбитражный суд Башкирии, иск, новости
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