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Хабиров оценил ущерб Башкирии от приватизации БСК

Глава республики назвал незаконной сделку по размытию акций «Соды», на базе которой была создана БСК, и заявил, что ущерб Башкирии из-за «действий группы лиц» составил 34 млрд руб. Он подал заявление в Следственный комитет

Ущерб Башкирии от незаконной приватизации акций Башкирской содовой компании (БСК) составил 34 млрд руб. Об этом заявил глава региона Радий Хабиров, сообщает «РБК-Уфа».

«Мы считаем, что в результате действий группы лиц, совершенных мошенническим образом, нанесен ущерб нашей республике на довольно серьезную сумму — 34 млрд руб., мы требуем ее возмещения», — заявил он.

Власти Башкирии направили в арбитражный суд республики иск с требованием вернуть акции БСК в собственность республики, рассказал Хабиров. «Суть наших требований очень проста, мы о них уже заявили, когда обращались и в прокуратуру. Мы считаем, что сделка по размытию акций «Соды» и потере управления республикой, совершенная в 2007–2013 годах, является незаконной», — пояснил он.

Хабиров добавил, что предприятие «Сода», на базе которого была образована БСК, всегда была в республиканской собственности и у властей есть документы, подтверждающие это.

Генпрокуратура направила иск об истребовании имущества по делу БСК
Бизнес
Фото: Вадим Брайдов / ТАСС

Глава Башкирии также направил заявление главе Следственного комитета Александру Бастрыкину. «Суть та же. Мы считаем, что размыт пакет и, соответственно, нанесен ущерб нашей республике», — заявил он.

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РБК направил запрос в БСК.

Протесты активистов, выступавших против освоения БСК запасов известняка на шихане Куштау, в августе привлекли внимание общественности. На фоне протестных акций Хабиров пообещал, что гора получит статус особо охраняемой территории, если до 4 сентября БСК, власти региона и активисты не придут к компромиссу.

Днем 31 августа Арбитражный суд Башкирии зарегистрировал иск Генпрокуратуры об истребовании имущества из чужого незаконного владения, которая в ходе проверки выявила нарушения законодательства о приватизации. Ведомство пришло к выводу, что приватизация была проведена помимо воли России. Проверку поручил провести президент Владимир Путин, который обратил внимание на снижение доли государства в БСК на фоне протестов местных жителей, выступавших против разработки шихана Куштау. «У государства было 62%, а внезапно стало 38%. И как результат — приоритеты работы компании резко изменились», — говорил он.

Следователи из Москвы изучат судьбу госакций Башкирской содовой компании
Экономика
Александр Бастрыкин

29 августа проверку отчуждения госакций БСК поручил Бастрыкин. Ее проведут следователи центрального аппарата СК.

Хабиров 19 августа допускал, что республика может вернуть контрольный пакет акций БСК, выкупив определенную долю у акционеров. Сейчас правительству Башкирии принадлежит 38,28% компании через Региональный фонд, 57,18% акций — АО «Башхим», остальное — миноритарным владельцам. Позже он заявил, что вопрос выкупа доли уже не актуален и «все, похоже, будет происходить в рамках уголовных дел».

Автор: Наталия Анисимова
При участии: Светлана Бурмистрова
Теги: Радий Хабиров, БСК, Башкирия
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