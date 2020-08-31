Хабиров оценил ущерб Башкирии от приватизации БСК

Глава республики назвал незаконной сделку по размытию акций «Соды», на базе которой была создана БСК, и заявил, что ущерб Башкирии из-за «действий группы лиц» составил 34 млрд руб. Он подал заявление в Следственный комитет

Ущерб Башкирии от незаконной приватизации акций Башкирской содовой компании (БСК) составил 34 млрд руб. Об этом заявил глава региона Радий Хабиров, сообщает «РБК-Уфа».

«Мы считаем, что в результате действий группы лиц, совершенных мошенническим образом, нанесен ущерб нашей республике на довольно серьезную сумму — 34 млрд руб., мы требуем ее возмещения», — заявил он.

Власти Башкирии направили в арбитражный суд республики иск с требованием вернуть акции БСК в собственность республики, рассказал Хабиров. «Суть наших требований очень проста, мы о них уже заявили, когда обращались и в прокуратуру. Мы считаем, что сделка по размытию акций «Соды» и потере управления республикой, совершенная в 2007–2013 годах, является незаконной», — пояснил он.

Хабиров добавил, что предприятие «Сода», на базе которого была образована БСК, всегда была в республиканской собственности и у властей есть документы, подтверждающие это.