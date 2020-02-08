Netflix раскрыла названия заблокированных по требованию властей фильмов

Исполнительный директор Netflix​ Рид Хастингс (Фото: Steve Marcus / Reuters)

Американская компания Netflix перестала показывать на своей стриминговой платформе девять фильмов и телешоу по требованию властей пяти государств. Об этом сообщает Axios со ссылкой на отчет компании, опубликованного, как утверждает издание, впервые за всю историю Netflix.

В компанию обратились власти Сингапура, Новой Зеландии, Вьетнама, Германии и Саудовской Аравии. Письменные требования, согласно документу, поступали в Netflix с 2015 по 2020 год.

Последний раз снять с показа бразильскую комедию «The Last Hangover» от компании потребовало сингапурское Управление по развитию медиакоммуникаций, пишет The Verge. По его же предписанию в 2019 году Netflix удалил фильм «Последнее искушение Христа», в 2018 году — телешоу Cooking on High, документальный фильм The Legend of 420 и комедийный сериал Disjointed. Кроме этих картин в список вошли:

Американское телешоу Patriot Act with Hasan Minhaj, которое в 2019 убрали по требованию саудовских властей;

Хоррор Night of the Living Dead, удаленный по запросу Комиссии по защите молодежи ФРГ в 2017 году;

Фильм Стенли Кубрика «Цельнометаллическая оболочка», посвященный войне во Вьетнаме, удаленный в 2017 по требованию Сайгона;

Шведско-датский детективный сериал «Мост», который сняли по требованию Новой Зеландии, где картину считают «спорной»

Как сообщили Axios в компании, Netflix старается сохранить контент на платформе, но если с властями не удается договориться, удаляет его только при наличии письменного подтвержденного запроса.