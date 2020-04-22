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Netflix отчитался о 15 млн новых подписчиков на фоне коронавируса

В компании опасаются, что лишатся части преимуществ после снятия ограничительных мер в разных странах. Эксперты, однако, считают, что опасаться конкурентов Netflix не стоит
Netflix NFLX $441,88 +1,41% Купить
Фото: Netflix / Getty Images

Вынужденная самоизоляция позволила американскому стриминг-сервису Netflix с начала года увеличить число подписчиков на 15,8 млн человек. По итогам первого квартала компания сумела получить выручку в размере $5,77 млрд, что немного выше изначальных прогнозов, сообщает The Verge.

В сообщении не уточняется, сколько из новых пользователей оформили бесплатную тестовую подписку, по истечении которой могут отменить ее либо оплатить доступ на следующий месяц.

При этом в письме акционерам руководители Netflix признали, что в будущем ситуация может измениться. Там предполагают, что с отменой карантинных мер число подписчиков, которое достигло рекордного показателя 182 млн человек по всему миру, будет снижаться.

В компании признали, что опасаются проблем в том числе из-за ухудшения экономической ситуации в мире. В условиях нестабильности Netflix сообщила, что решила отказаться от планов по модернизации сервиса.

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Проблема заключается и в том, что в первом квартале компании удалось запустить шоу, которые удалось отснять до начала пандемии. Имеющегося запаса хватит на ближайшие месяцы, однако в дальнейшем Netflix может столкнуться с проблемами из-за заморозки съемок по всему миру.

Эксперты отмечают, что проблемы у Netflix действительно могут возникнуть. Однако, как отметил специалист Parks Associates Стив Нэйсон, у компании есть преимущество по сравнению с конкурентами. По его словам, у Netflix есть достаточно материала, чтобы без проблем существовать следующие 9–12 месяцев.

По мнению Нэйсона, преимуществом компании является и тот факт, что в отличие от конкурентов у нее достаточно много контента, который недоступен ее конкурентам.

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Впрочем, часть экспертов считают, что опасения Netflix небезосновательны. Так, Джим Нэйл из Forrester заявил Washington Post, что совсем непонятно, что будет с индустрией стриминговых каналов через несколько месяцев. «Да, сейчас многие подписались на Netflix, чтобы развлечь себя и детей. Но непонятно, что будет, когда люди столкнуться с безработицей. Им придется экономить, и отказ от подписки будет вынужденной мерой», — сказал он.

На фоне снижения уровня доходов некоторые стриминг-сервисы открыли бесплатный доступ к своим материалам. В частности, Disney+ предложил недельный бесплатный просмотр для новых подписчиков. Netflix, в свою очередь, выложила часть контента в YouTube. Речь идет не о популярных сериалах, а о документальных и образовательных программах.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Netflix
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