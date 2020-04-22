Netflix отчитался о 15 млн новых подписчиков на фоне коронавируса

В компании опасаются, что лишатся части преимуществ после снятия ограничительных мер в разных странах. Эксперты, однако, считают, что опасаться конкурентов Netflix не стоит

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Вынужденная самоизоляция позволила американскому стриминг-сервису Netflix с начала года увеличить число подписчиков на 15,8 млн человек. По итогам первого квартала компания сумела получить выручку в размере $5,77 млрд, что немного выше изначальных прогнозов, сообщает The Verge.

В сообщении не уточняется, сколько из новых пользователей оформили бесплатную тестовую подписку, по истечении которой могут отменить ее либо оплатить доступ на следующий месяц.

При этом в письме акционерам руководители Netflix признали, что в будущем ситуация может измениться. Там предполагают, что с отменой карантинных мер число подписчиков, которое достигло рекордного показателя 182 млн человек по всему миру, будет снижаться.

В компании признали, что опасаются проблем в том числе из-за ухудшения экономической ситуации в мире. В условиях нестабильности Netflix сообщила, что решила отказаться от планов по модернизации сервиса.