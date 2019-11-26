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«Газпром-Медиа» и НМГ посоревнуются за показ киберспортивных турниров
«Газпром-Медиа» и совместное предприятие НМГ и «Ростелекома» участвуют в тендере на право трансляции киберспортивных турниров ESL. Среди претендентов также студия RuHub, владевшая правами последние три года
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

О том, что медиа-холдинги «Газпром-Медиа» и Национальная медиа группа (НМГ) конкурируют в тендере ESL Gaming GmbH на медиаправа турнирной франшизы ESL, РБК рассказал источник на киберспортивном рынке. Это одна из наиболее популярных франшиз, объединяет несколько турниров: ESL One, Intel Extreme Masters, ESL Pro League и др. по таким киберспортивным дисциплинам, как Dota, Counter-Strike: Global Offensive, League of Legends и т.д.

Начальная цена контракта (без ограничения по платформам) составляет $2,8 млн, итоги тендера планируется подвести в ближайшие дни, отметил собеседник РБК.

Среди других участников тендера он назвал «Ростелеком», входящую в ESforce Holding студию RuHub, которая владела правами на трансляцию этих турниров на русском языке в 2017–2019 годах, и еще ряд компаний.

Представитель «Газпром-Медиа» отказался от комментариев, но источник РБК, близкий к этой компании, подтвердил, что она есть среди участников тендера. Представитель «Ростелекома» Валерий Костарев рассказал РБК, что в тендере участвует их с НМГ совместное предприятие — «Медиа-Телеком» (партнеры владеют по 50% этой компании). «Для нас эта тема интересна как развитие экосистемы сервисов для геймеров. Мы готовы рассмотреть запуск геймерского канала, эта аудитория очень привлекательна для нас», — сообщил Костарев.

В ESforce, ESL Gaming и НМГ отказались от комментариев. RuHub не раскрывала условия сотрудничества с ESL в предыдущие годы.

Технологии и медиа
В новую сеть киберспортивных арен в России вложат 1 млрд руб.

Официальными партнерами ESL являются такие бренды, как Intel, Mercedes-Benz и Vodafone. Финансовые показатели ESL Gaming не раскрываются. В 2018 году шведская Modern Times Group (MTG) увеличила свою долю в компании до 82,48%, выкупив 8,44% за €14,3 млн. А в сентябре этого года MTG заключила обязывающее соглашение о создании совместного предприятия с HUYA Inc., которой принадлежит крупнейшая стриминговая платформа в Китае. В рамках сделки HUYA сможет приобрести миноритарную долю в ESL за $30 млн, исходя из оценки всей компании в $425 млн.

В 2018 году объем мирового рынка киберспорта составил $775 млн, российского — $12,7 млн, оценивала PwC. У этого сегмента один из самых высоких среднегодовых темпов роста до 2023 года среди всех других категорий индустрии развлечений: 18,3% в мире и 19,8% в России. По итогам прошлого года в России киберспортивные трансляции посмотрело 22 млн человек и это третий показатель в мире, оценивала исследовательская группа NewZoo.

Авторы: Анна Балашова, Сергей Соболев
Теги: «Газпром-Медиа», НМГ, киберспорт, ESforce
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