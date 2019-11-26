«Газпром-Медиа» и НМГ посоревнуются за показ киберспортивных турниров

«Газпром-Медиа» и совместное предприятие НМГ и «Ростелекома» участвуют в тендере на право трансляции киберспортивных турниров ESL. Среди претендентов также студия RuHub, владевшая правами последние три года

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

О том, что медиа-холдинги «Газпром-Медиа» и Национальная медиа группа (НМГ) конкурируют в тендере ESL Gaming GmbH на медиаправа турнирной франшизы ESL, РБК рассказал источник на киберспортивном рынке. Это одна из наиболее популярных франшиз, объединяет несколько турниров: ESL One, Intel Extreme Masters, ESL Pro League и др. по таким киберспортивным дисциплинам, как Dota, Counter-Strike: Global Offensive, League of Legends и т.д.

Начальная цена контракта (без ограничения по платформам) составляет $2,8 млн, итоги тендера планируется подвести в ближайшие дни, отметил собеседник РБК.

Среди других участников тендера он назвал «Ростелеком», входящую в ESforce Holding студию RuHub, которая владела правами на трансляцию этих турниров на русском языке в 2017–2019 годах, и еще ряд компаний.

Представитель «Газпром-Медиа» отказался от комментариев, но источник РБК, близкий к этой компании, подтвердил, что она есть среди участников тендера. Представитель «Ростелекома» Валерий Костарев рассказал РБК, что в тендере участвует их с НМГ совместное предприятие — «Медиа-Телеком» (партнеры владеют по 50% этой компании). «Для нас эта тема интересна как развитие экосистемы сервисов для геймеров. Мы готовы рассмотреть запуск геймерского канала, эта аудитория очень привлекательна для нас», — сообщил Костарев.

В ESforce, ESL Gaming и НМГ отказались от комментариев. RuHub не раскрывала условия сотрудничества с ESL в предыдущие годы.