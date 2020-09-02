Разработчик вакцины сообщил о планах испытаний на людях старше 60 лет

Добровольцев старше 60 лет планируется привлечь в третьем, пострегистрационном, этапе испытаний вакцины, сообщил глава Центра имени Гамалеи. Исследования должны начаться 5–7 сентября

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что на следующем этапе испытаний вакцины от коронавируса ее должны исследовать на добровольцах старше 60 лет. Его слова передает «РИА Новости».

«Я думаю, что, когда пойдут пострегистрационные испытания, одной из задач пострегистрационных испытаний, которые в ближайшие пять-шесть-семь дней начнутся, являются исследования и группы добровольцев, которым больше 60, 70, 80 лет», — сказал Гинцбург. По его словам, добровольцев рассчитывают набрать из москвичей.

Ранее в Минздраве сообщали, что вакцина пока не рекомендована для применения людьми старше 60 и детьми до 18 лет.

О регистрации российской вакцины от COVID-19 11 августа объявил президент Владимир Путин. Ее разработал центр имени Гамалеи, она получила название «Спутник V». Перед регистрацией вакцина прошла два этапа испытаний, а третий, пострегистрационный, этап, должен стартовать 5–7 сентября в Москве.