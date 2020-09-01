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Пандемия коронавируса ,  
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Центр Гамалеи оценил необходимость вакцинации бессимптомных заболевших

Фото: пресс-служба АФК «Система»
Фото: пресс-служба АФК «Система»

Вакцинация от коронавируса необходима в том числе переболевшим COVID-19 в легкой форме. Об этом заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург, передает ТАСС.

«Вакцинироваться, безусловно, нужно тем, кто в легкой форме переболел или бессимптомно», — указал он. Гинцбург добавил, что пока недостаточно информации, чтобы сделать вывод, сколько держится иммунитет у переболевших коронавирусом.

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Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Центр Гамалеи разработал первую в мире зарегистрированную вакцину от коронавируса.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова говорила, что у бессимптомных больных коронавирусной инфекцией формируется иммунитет к заболеванию. По ее словам, постинфекционный иммунитет имеют 40% детей до 18 лет, а также 30% людей старше 60 лет, которые не имели клинических проявлений и не регистрировались как заболевшие.

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявлял, что вакцинация от коронавируса в России будет добровольной. Он также сообщил, что после ноября-декабря текущего года планируется массовая вакцинация людей из групп риска, в частности врачей и учителей.

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Источник: JHU
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Теги: коронавирус, вакцина
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