Центр Гамалеи оценил необходимость вакцинации бессимптомных заболевших

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Вакцинация от коронавируса необходима в том числе переболевшим COVID-19 в легкой форме. Об этом заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург, передает ТАСС.

«Вакцинироваться, безусловно, нужно тем, кто в легкой форме переболел или бессимптомно», — указал он. Гинцбург добавил, что пока недостаточно информации, чтобы сделать вывод, сколько держится иммунитет у переболевших коронавирусом.

Центр Гамалеи разработал первую в мире зарегистрированную вакцину от коронавируса.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова говорила, что у бессимптомных больных коронавирусной инфекцией формируется иммунитет к заболеванию. По ее словам, постинфекционный иммунитет имеют 40% детей до 18 лет, а также 30% людей старше 60 лет, которые не имели клинических проявлений и не регистрировались как заболевшие.