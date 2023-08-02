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В Думу внесут проект о новых штрафах за превышение скорости на самокатах

В Госдуму внесут проект о штрафах до ₽5 тыс. за превышение скорости на электросамокате
Сюжет
Правила для самокатов
Максимальная разрешенная скорость движения на электросамокатах составляет 25 км/ч. За превышение лимита на 15 км/ч предлагается штрафовать на 3 тыс. руб., а на более чем 20 км/ч — на 5 тыс. руб.
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Сенатор Артем Шейкин осенью внесет в Госдуму законопроект, по которому максимальный штраф за превышение скорости на велосипеде, электросамокате и других средствах индивидуальной мобильности (СИМ) составит 5 тыс. руб., сообщил он «РИА Новости».

С марта этого года максимальная скорость передвижения на электросамокате составляет не более 25 км/ч, за ее превышение грозит административный штраф в размере 800 руб. Шейкин предлагает следующее наказание:

  • за превышение установленной скорости на 5–10 км/ч — 800 руб. (за то же нарушение, зафиксированное камерой, 500 руб.);
  • превышение на 10–15 км/ч — 3 тыс. руб. (при фиксации камерой 2,5 тыс. руб.);
  • превышение на 15–20 км/ч — 4 тыс. руб. (при фиксации камерой 3,5 тыс. руб.);
  • превышение на более 20 км/ч — 5 тыс. руб. (при фиксации камерой 4,5 тыс. руб.).

В документе будут прописаны штрафы и за другие правонарушения, в том числе:

  • вождение электросамоката двумя и более лицами — 2 тыс. руб. (ранее в Совфеде предлагали наказание в размере до 1 тыс. руб.);
  • оставление водителем СИМ или велосипеда места ДТП — 5 тыс. руб.;
  • движение на СИМ массой более 35 кг по пешеходным зонам и тротуарам — 3 тыс. руб.;
  • управление велосипедом или СИМ в нетрезвом виде (если действие не содержит уголовно наказуемого деяния) — 10 тыс. руб.

Сейчас максимальный размер штрафа за нарушение правил дорожного движения водителем электросамоката составляет 1,5 тыс. руб. На такую сумму могут оштрафовать, в частности, за причинение по неосторожности вреда здоровью человека легкой или средней тяжести либо за пьяную езду.

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Верховный суд признал электросамокаты транспортным средством в марте 2022 года. Штрафы водителям выписывают в соответствии со ст. 12.29 КоАП (нарушение ПДД пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения) и 12.30 КоАП (то же, повлекшее создание помех в движении транспортных средств либо причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью). В обеих сказано, что действия норм касаются пешеходов, пассажиров транспортных средств, водителей велосипедов и иных участников дорожного движения (за исключением водителя транспортного средства).

По данным «Известий», Минтранс готовит поправки в административный кодекс, которые позволят рассматривать лиц, передвигающихся на электросамокатах, как полноценных участников дорожного движения наравне с водителями и пешеходами.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
электросамокат штрафы за превышение скорости законопроект ПДД
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