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ГИБДД рассказала, когда можно ездить вдвоем на электросамокатах

ГИБДД: на электросамокате можно ездить вдвоем, если это предусмотрено конструкцией
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Правила дорожного движения позволяют перемещаться на электросамокатах вдвоем, если это предусмотрено конструкцией. Об этом заявил представитель ГИБДД Виктор Стельмах. Но он оговорился, что не знает виды средств индивидуальной мобильности, конструкция которых позволяет это делать.

«Одним из часто выявляемых правонарушений является то, что люди ездят вдвоем на электросамокате, не предназначенном для этого. У нас в ПДД <...> по средствам индивидуальной мобильности [СИМ] есть норма, что с учетом конструкции можно перевозить», — сказал Виктор Стельмах во время своего выступления в Общественной палате (цитата по ТАСС).

Сейчас, согласно Правилам дорожного движения, на средствах индивидуальной мобильности запрещено перевозить пассажиров, «если это не предусмотрено оборудованием или конструкцией».

Тема электросамокатов (которые в прошлом году признали транспортным средством) и правил для них уже не раз становилась предметом дискуссии. Так, в мае в Совфеде предлагали повысить штрафы за нарушение ПДД на электросамокатах. В Госдуме также предлагали запретить поездки на электросамокатах по пешеходным улицам.

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