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В Совфеде назвали размер штрафа за езду на электросамокате вдвоем

Совфед: размер штрафа за езду на электросамокате вдвоем составит 1 тыс. рублей

Штраф за езду на электросамокате и других средствах индивидуальной мобильности (СИМ) одновременно двух человек может составлять 1 тыс. рублей. Об этом заявил председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Валерий Васильев, передает ТАСС.

«Уже сегодня необходимо по аналогии с наказанием за нарушение правил дорожного движения пешеходом наказывать пользователей СИМ за езду на электросамокате вдвоем и ввести штраф за данное правонарушение. Если за переход в неположенном месте полагается штраф в размере 500 рублей, то за езду вдвоем эту сумму нужно увеличить вдвое», — считает Васильев.

О том, что власти намерены ввести в КоАП штрафы за нарушение ПДД на электросамокатах, в начале июля написала газета «Известия» со ссылкой на письмо Минтранса в Государственную Думу. Помимо этого Минтранс предлагает рассматривать водителей эдектросамокатов, гироскутеров, электроскейтбордов, сигвеев и моноколес как полноценных участников дорожного движения.

Согласно действующим нормам КоАП, максимальный размер штрафа за нарушение правил дорожного движения водителем электросамоката составляет 1,5 тыс. руб. На такую сумму могут оштрафовать, в частности, за причинение по неосторожности вреда здоровью человека легкой или средней тяжести либо за езду в состоянии опьянения.

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Теги
Совфед электросамокат штрафы ПДД
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