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В России вступил в силу стандарт об ограничении скорости электросамокатов

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

В России вступили в действие добровольные требования к электросамокатам, моноколесам и гироскутерам, которые производят отечественные и зарубежные компании. Документ, опубликованный в базе ГОСТов, вступил в силу 1 февраля 2022 года.

Новые требования закрепляет ГОСТ Р 70514-2022 «Электрические средства индивидуальной мобильности. Технические требования и методы испытаний». Стандарт вводит определение электрического средства индивидуальной мобильности, или ЭСИМ. Оно относится к транспортным средствам с одним или несколькими колесами без сиденья и предназначено для передвижения одного человека с помощью электродвигателя. Максимальная скорость, до которой может разгоняться это устройство, — 25 км/ч. В некоторых случаях к ЭСИМ относятся самобалансирующие устройства с сиденьем.

Согласно утвержденному ГОСТу, электросамокат или другие электрические средства передвижения должны переключаться в «пешеходный режим», при котором скорость не превышает 8 км/ч. Производитель должен снабдить устройства звуковыми и визуальными сигналами. Они необходимы для того, чтобы сделать средство передвижения заметнее, предупреждать о движении задним ходом и сообщать о неисправности в системе самобалансирования.

Производителю предлагают конструировать ЭСИМ так, чтобы исключить риск возгорания и механических повреждений. А на средство передвижения следует установить противоугонные средства для предотвращения краж.

«Стандарт призван стать основой при введении процедур обязательного подтверждения соответствия электрических средств индивидуальной мобильности, что приведет к повышению уровня безопасности эксплуатации этих устройств», — отметил заместитель генерального директора ФГУП «НАМИ» Сергей Аникеев. Его комментарий опубликовала пресс-служба Росстандарта. 

В Роскачестве объясняли, что стандарт ГОСТ применяется изготовителем товаров добровольно, «если в законах нет оказания об обратном».

Федеральное агентство по техническому регулированию утвердило ГОСТ «Электрические средства индивидуальной мобильности. Технические требования и методы испытаний» 13 декабря. О том, что его начали разрабатывать, стало известно в мае. Тогда ограничение скорости 25 км/ч действовало только для самокатов из кикшеринговых сервисов.

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В октябре правительство России утвердило поправки к правилам дорожного движения касаемо средств индивидуальной мобильности (СИМ) — такое определение получили гироскутеры и электросамокаты, электроскейстборды, сегвеи, моноколеса и аналогичные устройства. Новые правила вводят ограничения скорости езды до 25 км/ч и массы самого устройства до 35 кг. Детям до семи лет разрешат передвигаться на СИМ только по тротуарам и велопешеходным дорожкам в сопровождении взрослого. С 14 лет можно будет выезжать на обочину дороги или правый край проезжей части, если тротуаров нет. Изменения в ПДД вступят в силу с 1 марта 2023 года.

За первые шесть месяцев прошлого года в ДТП с электросамокатами и моноколесами погибли шесть человек, еще 382 получили травмы. Такие данные приводит в своем отчете Научный центр безопасности дорожного движения (НЦ БДД) МВД России. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года число погибших выросло на 100%, раненых — на 176,8%. Количество дорожных происшествий увеличилось на 174%: с января по июнь прошлого года произошло 370 аварий. Чаще всего их фиксировали в Москве, Санкт-Петербурге, Свердловской и Нижегородской областях.

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Маргарита Матяшева
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