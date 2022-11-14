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МВД разъяснило, будет ли штрафовать за пьяную езду на электросамокате

Пользователи электросамокатов и иных средств индивидуальной мобильности (СИМ), которые нарушают ПДД, будут оштрафованы по ст. 12.29 КоАП на 800 руб. и на 1–1,5 тыс. руб.— при пьяной езде. Об этом в пояснили «Коммерсанту» в пресс-службе МВД России.

Газета обратила внимание, что согласно новым правилам ПДД, вступающими в силу весной, нарушители, управляющие устройствами мощностью более 250 Вт и максимальной скоростью выше 50 км/ч, могут считаться водителями мопедов или мотоциклов. Следовательно, ГИБДД вправе направить их на медосвидетельствование или лишить прав через суд.

В то же время электросамокаты при этом должны соответствовать также требованиям техрегламента о безопасности колесных транспортных средств, то есть быть оборудованными фарами, фонарями, тормозами, стоп-сигналами, боковыми зеркалами и т. д.

Как объяснили в полиции, разрешенная скорость для средств СИМ составит 25 км/ч, а выезжать на проезжую часть можно будет только лицам старше 14 лет. При это пользователи СИМ, которые нарушают ПДД, пояснили в МВД, будут оштрафованы по ст. 12.29 КоАП на 800 руб. и на 1–1,5 тыс. руб.— при пьяной езде. Если пользователь СИМ создаст помехи в движении транспортных средств, это будет квалифицироваться по ч. 1 ст. 12.30 КоАП (штраф 1 тыс. руб.). Если ездок собьет человека и причинит по неосторожности вред его здоровью легкой или средней тяжести, в силу вступает уже ч. 2 ст. 12.30 КоАП (штраф 1–1,5 тыс. руб.).

Средства передвижения с двигателем мощнее 250 Вт, а также те, что при меньшей мощности могут разгоняться свыше 50 км/ч, будут отнесены к мопедам и мотоциклам (категория L). Для управления ими необходимы права категории М и А, добавили в полиции.

«Все в принципе логично: самокат с мощностью до 250 Вт будет считаться СИМ, свыше — мопедом, — пояснил газете юрист, адвокат движения «Свобода выбора» Сергей Радько.— Моноколесо же при любой мощности останется СИМ даже с двигателем от самолета — здесь остался пробел». Он ссылается на определение в ПДД: «мопед» — как минимум двухколесное транспортное средство.

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В сентябре 2021 года Минтранс и МВД разработали поправки, которые определяют правила дорожного движения для СИМ, включая гироскутеры и электросамокаты. Они предложили ограничить максимальную разрешенную скорость передвижения для этих средств до 25 км/ч, а вес — до 35 кг. 

В мае в министерстве указали, что неопределенность правового статуса обусловлена неприспособленностью городских дорог для таких устройств. «Отсутствует техническое регулирование производства, ввоза и обращения таких технических средств, <...> движение СИМ остается неупорядоченным», — говорилось в сообщении ведомства.

30 марта Верховный суд разрешил относить электросамокаты к транспортным средствам. В октябре правительство утвердило статус СИМ.
 

Теги
МВД пьяная езда электросамокат ПДД
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