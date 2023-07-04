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«Известия» узнали о плане Минтранса по штрафам водителям электросамокатов

«Известия»: Минтранс планирует включить в КоАП штрафы для водителей электросамокатов

Минтранс планирует включить в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) положения, предусматривающие введение штрафов для водителей электросамокатов за нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на письмо ведомства в Государственную Думу.

Сейчас штрафы водителям электросамокатов выписывают в соответствии со ст. 12.29 (нарушение правил дорожного движения пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения) и 12.30 КоАП (то же, повлекшее создание помех в движении транспортных средств либо причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего). Однако в них сказано, что действия норм касаются пешеходов, пассажиров транспортных средств, водителей велосипедов и «иных участников дорожного движения» (за исключением водителя транспортного средства).

Минтранс «прорабатывает вопрос о внесении в КоАП изменений в части установления административной ответственности для лиц, использующих для передвижения СИМ (средства индивидуальной мобильности. — РБК)», сказано в документе. Источник издания в ведомстве пояснил, что поправки позволят рассматривать лиц, передвигающихся на СИМ, как полноценных участников дорожного движения, наравне с водителями и пешеходами.

В октябре правительство утвердило поправки к правилам дорожного движения относительно СИМ. К ним отнесли гироскутеры, электросамокаты, электроскейстборды, сегвеи, моноколеса и аналогичные устройства. Поправки вступили в силу с 1 марта. Они предусматривают ограничение скорости езды до 25 км/ч и массы самого устройства до 35 кг. Детям до семи лет разрешили передвигаться на СИМ только по тротуарам и велопешеходным дорожкам в сопровождении взрослого. С 14 лет можно выезжать на обочину дороги или правый край проезжей части, если тротуаров нет.

При этом, согласно действующим нормам КоАП, максимальный размер штрафа за нарушение правил дорожного движения водителем электросамоката составляет 1,5 тыс. руб. На такую сумму могут оштрафовать, в частности, за причинение по неосторожности вреда здоровью человека легкой или средней тяжести или езду в состоянии опьянения.

Теги
нарушение ПДД Минтранс штрафы электросамокат КоАП
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