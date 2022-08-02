Союз староверов сообщил о плане папы римского посетить Россию в 2023 году
Папа римский Франциск намерен посетить Москву и Санкт-Петербург весной следующего года, планируется скромный визит без «помпезных» массовых выступлений, заявил «РИА Новости» поддерживающий контакт с понтификом председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов. Госагентство пишет, что тот поддерживает личный контакт с Папой римским.
«Мы все надеемся, что к этому времени прекратятся военные действия. Его приезд не будет пугающим нашу православную общественность, визит не будет помпезным», — сказал Севастьянов.
По его словам, Франциск может провести мессы в московском Соборе Непорочного Зачатия Девы Марии и в католическом Кафедральном соборе, в его планах и посещение ряда православных святынь, среди них — Успенский собор в Москве, Святого Мартина исповедника Папы Римского. Кроме того, понтифик желает посетить Третьяковскую галерею, продолжил Севастьянов, отметив, что папа римский ранее лично разрешил выставлять работы оттуда в Музеях Ватикана.
Среди планов Франциска — пройти по памятным местам писателя Федора Достоевского в Санкт-Петербурге, добавил глава ВСС. «Вообще он считает Достоевского святым отцом, так как писатель смог раскрыть Евангелие художественным языком. Любимым произведением Папы Римского является «Идиот» Достоевского», — подчеркнул он.
Севастьянов утверждает, что Франциск сообщил ему о намерении не уходить в отставку, пока не посетит Россию — «Россию он особо выделил».
РБК обратился за комментарием в РПЦ.
Папа римский прежде не раз допускал посещение Москвы, однако конкретных дат в Ватикане не называли. В начале июля понтифик сообщил, что хотел по приехать в Киев и Москву после визита в Канаду (он вернулся из нее в конце июля). «Первое, что нужно сделать, — это поехать в Россию, чтобы попытаться как-то помочь, но я бы хотел побывать в обеих столицах», — пояснил он. Тогда же Франциск отверг данные о скором отречении, отметив, что однажды «придет время, когда я пойму, что больше не могу это делать».
В интервью для Corriere della Sera в начале мая понтифик сообщил, что направил в Кремль предложение о встрече с российским президентом в Москве, однако к маю ответ так и не получил. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что такие инициативы направляются по линии дипломатических служб, договоренностей пока не достигнуто.
Папа римский говорил, что надеется встретиться с патриархом Московским и всея Руси Кириллом в сентябре в Казахстане в ходе VII съезда лидеров мировых и традиционных религий. Они должны были встретиться еще в июне в Иерусалиме, однако Ватикан отложил встречу, поскольку она «в это время могла привести к большой путанице». «Если патриарх и папа римский поедут туда, поверьте, встреча состоится», — подчеркнул в июле секретарь Ватикана по отношениям с другими государствами Пол Ричард Галлахер.