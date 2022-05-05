В США заявили об уважении инициативы папы римского встретиться с Путиным
Американский президент Джо Байден с уважением отнесется ко всем поездкам и встречам папы римского, в том числе в случае переговоров с президентом России Владимиром Путиным, заявила представитель Белого дома Джен Псаки во время брифинга. Трансляция велась на YouTube.
«Я не обсуждала с ним данный вопрос, но я полагаю, что он будет уважать решение папы римского совершать любые поездки и мероприятия по своему выбору», — сказал Псаки (цитата по «РИА Новости»).
По словам российского посла в Ватикане Александра Авдеева, диалог с главой католической церкви важен для Москвы, он назвал Франциска «желанным собеседником».
О желании встретиться с российским президентом в Москве Франциск заявил в начале мая. По его словам, Ватикан направил в Кремль соответствующее предложение еще в марте, через 20 дней после начала российской военной операции на Украине. При этом ответ, по словам главы католической церкви, до сих пор не поступил. «Мы все еще настаиваем [на встрече], хотя я боюсь, что Путин не может и не хочет проводить эту встречу прямо сейчас», — сказал папа римский.
Франциск отметил, что после начала российской операции на Украине общался с главой РПЦ патриархом Кириллом, во время беседы тот 20 минут зачитывал ему причины действий Москвы. «Я слушал и говорил ему: в этом я ничего не понимаю. Брат, мы не государственные священнослужители, мы не можем использовать язык политики, только язык Иисуса», — рассказал он.
Понтифик также указал, что пока не готов поехать в Киев, он отправил в столицу Украины кардинала Майкла Черни и кардинала Конрада Краевского.
В Кремле в ответ на слова понтифика сообщили об отсутствии каких-либо договоренностей относительно встречи Путина и Франциска. Представитель российского президента Дмитрий Песков при этом не стал отвечать на просьбу оценить необходимость их встречи.