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Кремль заявил об отсутствии договоренностей о встрече с папой римским

Франциск
Франциск (Фото: Spencer Platt / Getty Images)

Договоренностей о встрече президента России Владимира Путина с папой римским Франциском пока не было. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Подобные инициативы направляют по линии дипломатических служб. Каких-либо договоренностей по встрече нет, и они не достигались», — сказал Песков.

При этом пресс-секретарь президента не стал отвечать на просьбу дать оценку необходимости встречи президента России и папы.

Папа римский заявил об ожидании ответа на предложение встречи с Путиным
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Папа римский Франциск

В начале мая папа римский Франциск в интервью газете Corriere della Sera сообщил, что в марте Ватикан направил президенту России предложение провести встречу в Москве, однако к маю так и не получил ответа.

С 24 февраля Россия проводит спецоперацию на Украине. Ее целями Путин объявил «демилитаризацию» и «денацификацию» Украины.

Еще до начала военной операции папа римский пытался содействовать урегулированию конфликта. Так, в конце 2021 года в рождественской речи он призвал стороны начать диалог, а в январе просил помолиться за мир из-за напряженности на Украине. Позднее понтифик призвал международное сообщество остановить боевые действия на Украине и прекратить насилие.

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