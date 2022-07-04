Папа римский заявил о желании посетить Москву и Киев после Канады
Папа римский Франциск заявил в интервью Reuters, что после поездки в Канаду хотел бы «как можно скорее» посетить Москву и Киев.
«После того как я вернусь из Канады, возможно, мне удастся поехать на Украину. Первое, что нужно сделать, — это поехать в Россию, чтобы попытаться как-то помочь, но я бы хотел побывать в обеих столицах», — сказал он.
Франциск рассказал о контактах между государственным секретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым по поводу его возможной поездки в Москву.
Понтифик также опроверг информацию о том, что в ближайшее время он уйдет в отставку. «На данный момент нет, правда. Но придет время, когда я пойму, что больше не могу это делать», — сказал он.
С 24 февраля Россия проводит спецоперацию на Украине. Ее целями российский президент Владимир Путин объявил «демилитаризацию» и «денацификацию» страны.
Еще до начала военной операции папа римский пытался содействовать урегулированию конфликта. Так, в конце 2021 года в рождественской речи он призвал стороны начать диалог, а в январе просил помолиться за мир из-за напряженности на Украине. Позднее понтифик призвал международное сообщество остановить боевые действия на Украине и прекратить насилие.
В середине марта мэр Киева Виталий Кличко пригласил папу римского посетить украинскую столицу. 2 апреля понтифик заявил, что рассматривает такую возможность. Спустя два дня он рассказал в интервью Corriere della Sera, что поездка в Киев есть в его планах, однако он не уверен, удастся ли это осуществить.
В конце апреля кардинал Паролин сообщил, что Франциск по-прежнему хотел бы совершить поездку на Украину, однако в сложившейся ситуации такой визит не имел бы смысла.
В начале мая папа римский в интервью Corriere della Sera сообщил, что в марте Ватикан направил президенту России предложение провести встречу в Москве, однако к маю так и не получил ответа.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что подобные инициативы направляют по линии дипломатических служб и что пока договоренностей о встрече Путина с папой римским нет.
Папа римский также сообщил, что надеется встретиться с патриархом Московским и всея Руси Кириллом в сентябре в Казахстане в ходе VII съезда лидеров мировых и традиционных религий. Они должны были встретиться еще в июне в Иерусалиме, однако Ватикан отложил встречу, поскольку она «в это время могла привести к большой путанице».