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Папа римский заявил о желании посетить Москву и Киев после Канады

Папа римский Франциск также опроверг сообщения, что планирует уйти в отставку в скором времени
Папа римский Франциск
Папа римский Франциск (Фото: Remo Casilli / Reuters)

Папа римский Франциск заявил в интервью Reuters, что после поездки в Канаду хотел бы «как можно скорее» посетить Москву и Киев.

«После того как я вернусь из Канады, возможно, мне удастся поехать на Украину. Первое, что нужно сделать, — это поехать в Россию, чтобы попытаться как-то помочь, но я бы хотел побывать в обеих столицах», — сказал он.

Франциск рассказал о контактах между государственным секретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым по поводу его возможной поездки в Москву.

Понтифик также опроверг информацию о том, что в ближайшее время он уйдет в отставку. «На данный момент нет, правда. Но придет время, когда я пойму, что больше не могу это делать», — сказал он.

Папа римский выразил надежду на встречу с патриархом Кириллом в сентябре
Политика
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл (слева) и папа римский Франциск

С 24 февраля Россия проводит спецоперацию на Украине. Ее целями российский президент Владимир Путин объявил «демилитаризацию» и «денацификацию» страны.

Еще до начала военной операции папа римский пытался содействовать урегулированию конфликта. Так, в конце 2021 года в рождественской речи он призвал стороны начать диалог, а в январе просил помолиться за мир из-за напряженности на Украине. Позднее понтифик призвал международное сообщество остановить боевые действия на Украине и прекратить насилие.

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В середине марта мэр Киева Виталий Кличко пригласил папу римского посетить украинскую столицу. 2 апреля понтифик заявил, что рассматривает такую возможность. Спустя два дня он рассказал в интервью Corriere della Sera, что поездка в Киев есть в его планах, однако он не уверен, удастся ли это осуществить.

В конце апреля кардинал Паролин сообщил, что Франциск по-прежнему хотел бы совершить поездку на Украину, однако в сложившейся ситуации такой визит не имел бы смысла.

Папа римский заявил о «лае НАТО в дверь России»
Политика
Папа римский Франциск

В начале мая папа римский в интервью Corriere della Sera сообщил, что в марте Ватикан направил президенту России предложение провести встречу в Москве, однако к маю так и не получил ответа.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что подобные инициативы направляют по линии дипломатических служб и что пока договоренностей о встрече Путина с папой римским нет.

Папа римский также сообщил, что надеется встретиться с патриархом Московским и всея Руси Кириллом в сентябре в Казахстане в ходе VII съезда лидеров мировых и традиционных религий. Они должны были встретиться еще в июне в Иерусалиме, однако Ватикан отложил встречу, поскольку она «в это время могла привести к большой путанице».

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Виктория Тютина Виктория Тютина
Папа Римский Россия Украина Канада поездка
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Папа римский заявил о «лае НАТО в дверь России»
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Папа римский заявил об ожидании ответа на предложение встречи с Путиным
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