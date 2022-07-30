Папа римский заявил о геноциде индейцев в католических школах Канады
Попытки насильственно ассимилировать канадских индейцев с христианским сообществом за счет обучения их детей в католических школах были геноцидом, заявил папа римский Франциск на пресс-конференции во время полета из канадского города Икалуит в Рим, передает CBC.
«Я не использовал слово «геноцид», потому что оно не приходило мне на ум, но я описал геноцид», — сказал он.
Понтифик провел в Канаде неделю. Он приезжал в эту страну специально, чтобы принять участие в памятных мероприятиях и принести извинения коренным народам за притеснения церковью.
Обещание приехать в Канаду Франциск дал в конце марта. Тогда он сказал, что испытывает «скорбь и стыд» за жестокое обращение с коренными канадцами в школах-интернатах. 25 июля, выступая на церемонии в общине Масквацис, где находилась школа-интернат для детей коренных народов, понтифик назвал свой визит «покаянным паломничеством» и публично извинился перед индейцами.
В XIX веке в Канаде появилась система школ-интернатов, которой управляли епархии, религиозные общины католической церкви и государство, отмечает CatholicVoices.
Правительство обязалось предоставлять образование детям коренных народов, однако на практике пыталось ассимилировать эту часть населения.
Ученики рассказывали, что их забирали из семей и общин. Руководство школ запрещало аборигенам говорить на их родном языке, следовать культурным обычаям. Кроме того, учащиеся вспоминали о физическом, психологическом и сексуальном насилии.
По данным CBC, католическая церковь управляла более чем половиной школ-интернатов в Канаде. В период с 1870-х по 1997 год в них вынужденно ходили порядка 150 тыс. детей коренных народов, метисов и инуитов.