Папа римский заявил о геноциде индейцев в католических школах Канады

Папа римский Франциск (Фото: Guglielmo Mangiapane / AP)

Попытки насильственно ассимилировать канадских индейцев с христианским сообществом за счет обучения их детей в католических школах были геноцидом, заявил папа римский Франциск на пресс-конференции во время полета из канадского города Икалуит в Рим, передает CBC.

«Я не использовал слово «геноцид», потому что оно не приходило мне на ум, но я описал геноцид», — сказал он.

Понтифик провел в Канаде неделю. Он приезжал в эту страну специально, чтобы принять участие в памятных мероприятиях и принести извинения коренным народам за притеснения церковью.

Обещание приехать в Канаду Франциск дал в конце марта. Тогда он сказал, что испытывает «скорбь и стыд» за жестокое обращение с коренными канадцами в школах-интернатах. 25 июля, выступая на церемонии в общине Масквацис, где находилась школа-интернат для детей коренных народов, понтифик назвал свой визит «покаянным паломничеством» и публично извинился перед индейцами.