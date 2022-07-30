Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 июля
EUR ЦБ: 62,57 (+1,35) Инвестиции, 29 июл, 16:04
Курс доллара на 30 июля
USD ЦБ: 61,31 (+1,11) Инвестиции, 29 июл, 16:04
Мурманский губернатор предложил «катиться к черту» за ненависть к русским Политика, 19:35
«Зенит» разгромил «Локомотив», забив пять безответных мячей за 29 минут Спорт, 19:26
Коротко, богато: сколько могут стоить очень престижные автономера Партнерский проект, 19:06
Власти Украины решили начать обязательную эвакуацию из Донецкой области Политика, 18:41
Папа римский заявил о геноциде индейцев в католических школах Канады Общество, 18:29
Работать с 13 лет: все «за» и «против» Партнерский проект, 18:17
Курский губернатор сообщил об обстреле села Тёткино со стороны Украины Политика, 18:16
Россиянка Потапова вышла в финал теннисного турнира в Праге Спорт, 18:13
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Зюганов заявил, что отказался от предложения Ельцина занять «любой пост» Политика, 18:12
12 лучших фильмов с Томом Харди Life, 18:04
Вылетевший в сторону Азии самолет ВВС США сел на Гавайях Политика, 17:52
WADA потребовало от Ничушкина признаться в употреблении допинга Спорт, 17:39
Малафеев призвал «Локомотив» не дать «Зениту» возможности сыграть легко Спорт, 17:32
В Норвегии выразили сожаление из-за скандала с сотрудницей консульства Политика, 17:32
Общество ,  
0 

Папа римский заявил о геноциде индейцев в католических школах Канады

Папа римский Франциск
Папа римский Франциск (Фото: Guglielmo Mangiapane / AP)

Попытки насильственно ассимилировать канадских индейцев с христианским сообществом за счет обучения их детей в католических школах были геноцидом, заявил папа римский Франциск на пресс-конференции во время полета из канадского города Икалуит в Рим, передает CBC.

«Я не использовал слово «геноцид», потому что оно не приходило мне на ум, но я описал геноцид», — сказал он.

Понтифик провел в Канаде неделю. Он приезжал в эту страну специально, чтобы принять участие в памятных мероприятиях и принести извинения коренным народам за притеснения церковью.

Папа римский извинился перед индейцами Канады за притеснения церковью
Общество
Папа римский Франциск

Обещание приехать в Канаду Франциск дал в конце марта. Тогда он сказал, что испытывает «скорбь и стыд» за жестокое обращение с коренными канадцами в школах-интернатах. 25 июля, выступая на церемонии в общине Масквацис, где находилась школа-интернат для детей коренных народов, понтифик назвал свой визит «покаянным паломничеством» и публично извинился перед индейцами.

В XIX веке в Канаде появилась система школ-интернатов, которой управляли епархии, религиозные общины католической церкви и государство, отмечает CatholicVoices.

Правительство обязалось предоставлять образование детям коренных народов, однако на практике пыталось ассимилировать эту часть населения.

Ученики рассказывали, что их забирали из семей и общин. Руководство школ запрещало аборигенам говорить на их родном языке, следовать культурным обычаям. Кроме того, учащиеся вспоминали о физическом, психологическом и сексуальном насилии.

По данным CBC, католическая церковь управляла более чем половиной школ-интернатов в Канаде. В период с 1870-х по 1997 год в них вынужденно ходили порядка 150 тыс. детей коренных народов, метисов и инуитов.

Теги
Папа Римский католическая церковь индейцы Канада
Материалы по теме
Папа римский извинился перед индейцами Канады за притеснения церковью
Общество
В Канаде активисты прервали мессу папы римского из-за доктрины XV века
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter