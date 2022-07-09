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Ватикан допустил встречу папы римского с патриархом Кириллом в Казахстане

Папа римский Франциск может встретиться с патриархом Московским и всея Руси Кириллом в Казахстане в сентябре, заявил секретарь Ватикана по отношениям с другими государствами Пол Ричард Галлахер, передает газета Open.

14-15 сентября в Нур-Султане состоится VII съезд лидеров мировых и традиционных религий. «Если патриарх и папа римский поедут туда, поверьте, встреча состоится», — сказал Галлахер.

Кроме того, он подтвердил планы папы римского посетить Киев в августе. «Он убежден, что если бы он смог совершить визит, то это имело бы положительные результаты», — добавил секретарь Ватикана.

Папа римский заявил о желании посетить Москву и Киев после Канады
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Папа римский Франциск

4 июля папа римский заявил, что хочет посетить Москву и Киев после поездки в Канаду. «После того как я вернусь из Канады, возможно, мне удастся поехать на Украину. Первое, что нужно сделать, — это поехать в Россию, чтобы попытаться как-то помочь, но я бы хотел побывать в обеих столицах», — говорил он.

Кроме того, ранее Франциск заявлял, что хочет встретиться в Москве с российским президентом Владимиром Путиным. По его словам, Ватикан направил в Кремль соответствующее предложение еще в марте, через 20 дней после начала российской военной операции на Украине. В Кремле в ответ на слова понтифика сообщили об отсутствии каких-либо договоренностей относительно встречи Путина и Франциска.

Папа римский Франциск и патриарх Кирилл должны были встретиться в июне в Иерусалиме, однако Ватикан решил отложить эту встречу, поскольку она «в это время могла привести к большой путанице». В РПЦ после этого заявили, что будут ждать для встречи более благоприятного времени.

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Папа Римский патриарх Кирилл Ватикан Казахстан встреча
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