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Папа римский выразил надежду на встречу с патриархом Кириллом в сентябре

В сентябре папа римский Франциск посетит Казахстан, где примет участие в VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий. По словам понтифика, он также надеется встретиться с патриархом Кириллом. Ранее Ватикан перенес их встречу
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл (слева) и папа римский Франциск
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл (слева) и папа римский Франциск (Фото: Adalberto Roque / AP)

Папа римский Франциск заявил, что надеется встретиться с патриархом Московским и всея Руси Кириллом в сентябре в Казахстане, передает Reuters.

Посетить Казахстан папу римского пригласил президент республики Касым-Жомарт Токаев. В частности, понтифик примет участие в VII съезде лидеров мировых и традиционных религий, который пройдет в Нур-Султане 14–15 сентября.

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Папа римский Франциск и патриарх Кирилл должны были встретиться в июне в Иерусалиме, однако Ватикан решил отложить эту встречу, поскольку она «в это время могла привести к большой путанице». В РПЦ после этого заявили, что будут ждать для встречи более благоприятного времени.

В марте главы церквей поговорили по видеосвязи. Как заявил папа римский, первые 20 минут разговора патриарх Кирилл «читал с листка бумаги», перечисляя причины, которые «оправдывают вторжение русских». «Я выслушал его, а потом ответил: я ничего в этом не понимаю. Брат, мы не государственные клирики, мы должны говорить не на языке политики, а на языке Иисуса», — сказал Франциск.

В Московском патриархате после этих слов заявили, что папа римский «избрал некорректную тональность» для передачи содержания этого разговора. «Такие высказывания вряд ли будут способствовать налаживанию конструктивного диалога между Римско-католической и Русской православной церквями, который особенно необходим в нынешнее время», — отметили в ней.

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