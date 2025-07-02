В головном офисе «Ташира» Карапетяна в Ереване прошли обыски
Силовики пришли с обысками в головной офис группы компаний «Ташир» Самвела Карапетяна в Ереване, передает News.am и Armenia Today.
В СК республики подтвердили, что проводят неотложные следственные действия в рамках уголовного дела.
Карапетян был арестован 18 июня по обвинению в публичных призывах к захвату власти (ч. 2 ст. 422 УК Армении). Его защита сообщала, что обвинения основаны на интервью бизнесмена, где он сказал, что «по-своему» примет участие в разрешении ситуации вокруг Армянской Апостольской церкви (ААЦ). В конфликт с церковью ранее вступил премьер Никол Пашинян, призывавший к отставке ее лидера, католикоса Гарегина II. Некоторым священнослужителям также предъявлены обвинения в попытке захвата власти.
Карапетян отверг, что призывал к участию «в каких-либо политических процессах».
Карапетяну 59 лет, он владеет компанией «Ташир Групп». Его состояние — $3,2 млрд по версии российского Forbes. Компания носит название в честь его родного города в Армении. В число ее активов в России входят торговые центры «Рио» и Фора-банк, а в Армении группе принадлежат «Электрические сети», обеспечивающие более 1 млн потребителей. Премьер-министр Никол Пашинян угрожал национализировать эту энергокомпанию.
Адвокат Карапетяна Арам Вардеванян сказал, что бизнесмен был заключен под стражу для беспрепятственной национализации «Электросетей», которую обещал в скором времени начать Пашинян. Защита ранее отозвала апелляцию на арест бизнесмена в местные судебные органы, отметив, что готовит жалобу в Европейский суд по правам человека.
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В Армении силовики проводят обыски в главном офисе компании «Ташир»
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