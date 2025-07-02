 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В головном офисе «Ташира» Карапетяна в Ереване прошли обыски

Глава компании миллиардер Карапетян был арестован две недели назад по делу о призывах к захвату власти. СК Армении утверждает, что проводит обыски в рамках расследования
Самвел Карапетян
Самвел Карапетян (Фото: Роман Шеломенцев / РБК)

Силовики пришли с обысками в головной офис группы компаний «Ташир» Самвела Карапетяна в Ереване, передает News.am и Armenia Today.

В СК республики подтвердили, что проводят неотложные следственные действия в рамках уголовного дела.

Карапетян был арестован 18 июня по обвинению в публичных призывах к захвату власти (ч. 2 ст. 422 УК Армении). Его защита сообщала, что обвинения основаны на интервью бизнесмена, где он сказал, что «по-своему» примет участие в разрешении ситуации вокруг Армянской Апостольской церкви (ААЦ). В конфликт с церковью ранее вступил премьер Никол Пашинян, призывавший к отставке ее лидера, католикоса Гарегина II. Некоторым священнослужителям также предъявлены обвинения в попытке захвата власти.

Карапетян отверг, что призывал к участию «в каких-либо политических процессах».

Пашинян пригрозил уволить протестующих сотрудников компании Карапетяна
Политика
Никол Пашинян

Карапетяну 59 лет, он владеет компанией «Ташир Групп». Его состояние — $3,2 млрд по версии российского Forbes. Компания носит название в честь его родного города в Армении. В число ее активов в России входят торговые центры «Рио» и Фора-банк, а в Армении группе принадлежат «Электрические сети», обеспечивающие более 1 млн потребителей. Премьер-министр Никол Пашинян угрожал национализировать эту энергокомпанию.

Адвокат Карапетяна Арам Вардеванян сказал, что бизнесмен был заключен под стражу для беспрепятственной национализации «Электросетей», которую обещал в скором времени начать Пашинян. Защита ранее отозвала апелляцию на арест бизнесмена в местные судебные органы, отметив, что готовит жалобу в Европейский суд по правам человека.

Читайте РБК в Telegram.

Порошенко обвинил Зеленского в авторитаризме

США приостановили поставки Украине зенитных ракет

Paramount заплатит Трампу $16 млн после иска из-за интервью Харрис

Сооснователя группы «Смысловые галлюцинации» приговорили к трём годам колонии

Маск после очередной перепалки похвалил Трампа

В США упал уровень национальной гордости до рекордного минимума

Иран приостановил сотрудничество с МАГАТЭ

Далай-лама XIV рассказал о будущем преемнике на фоне опасений из-за Китая

В Армении силовики проводят обыски в главном офисе компании «Ташир»

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Самвел Карапетян Ташир Ереван обыски
Самвел Карапетян фото
Самвел Карапетян
18 августа 1965 года
Материалы по теме
Пашинян пригрозил уволить протестующих сотрудников компании Карапетяна
Политика
Адвокат заявил, что Карапетян арестован для национализации «Электросетей»
Политика
Киркоров напомнил Пашиняну заповедь из-за дела Карапетяна
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 2 июля
EUR ЦБ: 92,74 (+0,48) Инвестиции, 01 июл, 20:05 Курс доллара на 2 июля
USD ЦБ: 78,42 (-0,11) Инвестиции, 01 июл, 20:05
Пашинян пригрозил уволить протестующих сотрудников компании Карапетяна Политика, 12:00
Си Цзиньпин раскритиковал «беспорядочную конкуренцию за низкие цены» Бизнес, 12:00
Sky Sport узнал о согласии Ферстаппена перейти в Mercedes Спорт, 11:56
В головном офисе «Ташира» Карапетяна в Ереване прошли обыски Общество, 11:51
8 мифов о драгоценных металлах РБК и Сбер, 11:50
Совфед одобрил повышение штрафов за несообщение в военкомат о переезде Общество, 11:49
Лукашенко перед Днем независимости помиловал 16 осужденных Политика, 11:46
Развиваем эмоциональный интеллект
На интенсиве об EQ
Подробнее
Трое жителей Запорожья были задержаны за перевод денег ВСУ Политика, 11:40
Баку заявил о нарушении прав азербайджанцев в России Политика, 11:40
Платежи по лицу хотят защитить ПИН-кодом. Сделает ли это их безопаснееПодписка на РБК, 11:32
Ростовского бизнесмена посадили за лед на тротуарах Общество, 11:24
Акции «Южуралзолото» рухнули на 11% на новости об обысках в офисах Инвестиции, 11:23
Адвокат заявил, что Карапетян арестован для национализации «Электросетей» Политика, 11:16
Доля не 100% и краткосрочная аренда. Признаки покупки проблемного бизнесаПодписка на РБК, 11:14