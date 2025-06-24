 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Пашинян заявил о готовности плана национализации компании Карапетяна

Никол Пашинян
Никол Пашинян (Фото: Роман Наумов / URA.RU / ТАСС)

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о завершении подготовки плана по национализации ЗАО «Электрические сети Армении», принадлежащего миллиардеру Самвелу Карапетяну. Об этом глава правительства написал на своей странице в Facebook (принадлежат Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

«План по национализации ЗАО «Электрические сети Армении» готов. Очень скоро мы перейдем к практическому этапу», — говорится в сообщении.

Пашинян отметил, что процесс будет проходить в соответствии с законодательством Армении.

Пашинян пригрозил уволить менеджеров компании Карапетяна за протесты
Политика
Никол Пашинян

В середине июня Пашинян объявил о готовности к национализации «Элсетей Армении», подчеркнув, что процесс пройдет быстро.

Он отметил, что нынешние владельцы компании не считают ее своей, не интересуются стратегически важным предприятием, его потребителями и сотрудниками. Накануне премьер назвал Карапетяна «негодяем» после того, как бизнесмен пообещал «вмешаться по-своему» в конфликт между правительством и Армянской апостольской церковью. Карапетян выступил в поддержку церкви.

Ранее суд в Ереване арестовал 59-летнего бизнесмена после обыска, проведенного сотрудниками силовых ведомств в его доме.

Компания «Электрические сети Армении» принадлежит группе «Ташир», контролируемой Карапетяном. С 2015 года бизнесмен владеет 100% акций предприятия, в которое было инвестировано более 26 млрд драмов (свыше $65 млн).

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Главное

Стальные нервы. Как трансформируется экспорт металлов

СберПро Главное

Страна технологий и возможностей. Что нужно знать бизнесу об экономике Китая

СберПро Интересное

Код в безопасности. Почему компаниям стал нужен кибериммунитет

СберПро Недвижимость

Аналитика, сервис, персональные туры. AI для маркетинга и продаж в недвижимости

СберПро Интересное

От подбора персонала до кадрового прогнозирования. Как HR-отделы могут использовать AI в 2025 году

СберПро Транспорт

Тренды развития логистики России в 2025 году

СберПро Туризм

Тренды велнес-туризма в 2025 году. Как развивается индустрия оздоровительных путешествий

СберПро Интересное

Две работы не предел. Как параллельная занятость меняет рынок труда

СберПро Интересное

Барометр отрасли. Строительство и недвижимость: тренды 2025 года

СберПро Транспорт

Экзамен для автобуса. Пассажиры ждут комфорта — цифровые технологии помогают в этом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Персоны
Плугина Ирина
Армения Никол Пашинян национализация «Электрические сети Армении» Самвел Карапетян
Никол Пашинян фото
Никол Пашинян
политик, премьер-министр Армении
1 июня 1975 года
Самвел Карапетян фото
Самвел Карапетян
18 августа 1965 года
Материалы по теме
Пашинян пригрозил уволить менеджеров компании Карапетяна за протесты
Политика
Пашинян назвал миллиардера Карапетяна «негодяем»
Политика
Пашинян заявил, что назрел момент национализации «Элсетей» Карапетяна
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 24 июня
EUR ЦБ: 89,84 (-0,3) Инвестиции, 23 июн, 18:45 Курс доллара на 24 июня
USD ЦБ: 78,29 (-0,21) Инвестиции, 23 июн, 18:45
Призер чемпионата мира покинул баскетбольный ЦСКА Спорт, 14:42
Пашинян заявил о готовности плана национализации компании Карапетяна Политика, 14:31
Как инфляция «съедает» сбережения и как их спасти РБК и ПСБ, 14:30
Вице-премьер Патрушев объяснил подорожание картошки Экономика, 14:30
Путин одобрил идею льгот на второе образование для бойцов спецоперации Политика, 14:29
Ford отзовет почти 133 тыс. Lincoln Aviator из-за отсоединения оконных решеток Авто, 14:24
Крупный промышленный холдинг подписал ряд соглашений с регионами на ПМЭФ Пресс-релиз, 14:18
Развиваем эмоциональный интеллект
На интенсиве об EQ
Подробнее
ЦСКА продлил контракт с сербским защитником Спорт, 14:16
Суд в Москве заочно арестовал фигуранта дела об убийстве Татарского Политика, 14:14
Скандал о найме мигрантов на виноградники Шампани дошел до суда Вино, 14:09
Аэропорт Чебоксар закрыли для полетов Политика, 14:08
Лавров обвинил генсека ООН в «откровенном» злоупотреблении полномочиями Политика, 14:07
Зачем вводится новый национальный стандарт для бизнеса Отрасли, 14:05
Что такое бенчмарки и как оценивать качество ответов нейросетей Индустрия 4.0, 14:04