Пашинян заявил о готовности плана национализации компании Карапетяна

Никол Пашинян (Фото: Роман Наумов / URA.RU / ТАСС)

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о завершении подготовки плана по национализации ЗАО «Электрические сети Армении», принадлежащего миллиардеру Самвелу Карапетяну. Об этом глава правительства написал на своей странице в Facebook (принадлежат Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

«План по национализации ЗАО «Электрические сети Армении» готов. Очень скоро мы перейдем к практическому этапу», — говорится в сообщении.

Пашинян отметил, что процесс будет проходить в соответствии с законодательством Армении.

В середине июня Пашинян объявил о готовности к национализации «Элсетей Армении», подчеркнув, что процесс пройдет быстро.

Он отметил, что нынешние владельцы компании не считают ее своей, не интересуются стратегически важным предприятием, его потребителями и сотрудниками. Накануне премьер назвал Карапетяна «негодяем» после того, как бизнесмен пообещал «вмешаться по-своему» в конфликт между правительством и Армянской апостольской церковью. Карапетян выступил в поддержку церкви.

Ранее суд в Ереване арестовал 59-летнего бизнесмена после обыска, проведенного сотрудниками силовых ведомств в его доме.

Компания «Электрические сети Армении» принадлежит группе «Ташир», контролируемой Карапетяном. С 2015 года бизнесмен владеет 100% акций предприятия, в которое было инвестировано более 26 млрд драмов (свыше $65 млн).