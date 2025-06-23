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Защита Карапетяна отозвала жалобу на его арест и готовит заявление в ЕСПЧ

Защита отозвала апелляционную жалобу на Карапетяна из-за сомнений в судье
Самвел Карапетян
Самвел Карапетян (Фото: Роман Шеломенцев / РБК)

Глава группы компаний «Ташир» Самвел Карапетян отозвал жалобу в Апелляционный уголовный суд на свой арест из-за сомнений в беспристрастности судьи, передает News.am со ссылкой на адвоката Армена Ферояна. Юрист назвал судью «крайне спорной фигурой» с «неоднозначной профессиональной репутацией».

«В течение десятилетий он систематически подвергался отводам и утратил доверие как среди юридического сообщества, так и среди общества в целом. С учетом этого, после обсуждения с доверителем было принято решение отозвать поданную жалобу в установленном законом порядке» — приводит издание слова адвоката.

Фероян напомнил, что 19 июня подал жалобу на решение о заключении Карапетяна под стражу по «сфабрикованному уголовному делу», после чего материалы дела и были оперативно переданы судье Армену Даниеляну. «Беспрецедентная скорость», с который это было сделано, как считает адвокат, свидетельствует о «внешнем вмешательстве» в ситуацию.

Защита Карапетяна готовит жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), так как считает, что «национальные механизмы защиты» утратили эффективность, отметил юрист. 

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Самвел Карапетян

Карапетян владеет компанией «Ташир Групп», названной в честь его родного города в Армении. Он начал бизнес в России в 1990-х, открывая рестораны и магазины «Ташир». Потом в группу компаний были включены торговые центры, различные предприятия и другие активы. В Армении холдингу принадлежат «Электрические сети», обеспечивающие более 1 млн потребителей. Российский Forbes оценивает состояние Карапетяна в $3,2 млрд.

Суд в Ереване арестовал 59-летнего бизнесмена 18 июня после того, как в его дом пришли силовики и провели обыск. Предпринимателя обвинили в публичных призывах к захвату власти (ч. 2 ст. 422 Уголовного кодекса Армении). Как пишет News.am, уголовное дело связано с поддержкой Карапетяном Армянской апостольской церкви, критикуемой в последнее время премьером Армении Николом Пашиняном.

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Теги
Персоны
Ереван «Ташир» Самвел Карапетян Никол Пашинян уголовное дело ЕСПЧ
Никол Пашинян фото
Никол Пашинян
политик, премьер-министр Армении
1 июня 1975 года
Самвел Карапетян фото
Самвел Карапетян
18 августа 1965 года
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