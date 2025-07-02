Адвокат заявил, что Карапетян арестован для национализации «Электросетей»

Самвел Карапетян (Фото: Роман Шеломенцев / РБК)

Адвокат бизнесмена Самвела Карапетяна, главы ГК «Ташир» и владельца «Электрических сетей Армении», Арам Вардеванян считает, что бизнесмен был заключен под стражу для беспрепятственной национализации «Электросетей». Его слова передает ТАСС.

«Я могу утверждать, что никаких действий не происходит, просто нужно было арестовать Самвела Карапетяна, чтобы реализовать вмешательство в дела «Электросетей». Могу сказать, что мои данные утверждения исходят из прямого обещания, данного главой правительства Армении [Николом Пашиняном] 17 июня. Могу я сделать такие утверждения? Думаю, могу», — сказал он.

2 июля парламент Армении принял в первом чтении законопроект о возможностях огосударствления «Электросетей». Согласно документу, комиссия по регулированию общественных услуг республики сможет поменять руководство компании, если выявит в ее деятельности серьезные нарушения и проведет расследование. В этом случае комиссия имеет право на какое-то время отстранить владельцев сетей от управления, пригласив временного менеджера.

В тот же день СК Армении сообщил об обысках в ереванском офисе «Ташир групп».



Карапетяна арестовали 18 июня, обвинив в публичных призывах к захвату власти (ч. 2 ст. 422 УК Армении). После ареста бизнесмена власти заявили о решении национализировать и выставить на торги принадлежащую ему компанию «Электрические сети Армении».



Уголовное дело против Карапетяна совпало по времени с его поддержкой Армянской апостольской церкви (ААЦ), которую критикует премьер-министр Армении Никол Пашинян.

29 мая Пашинян заявил, что большинство церквей в стране используются как чуланы и завалены мусором. На следующий день с критикой в адрес ААЦ выступила и жена премьера, Анна Акопян. Она назвала католикоса всех армян Гарегина II «главным духовным мафиози страны», а его сторонников из духовенства — «чернорясыми маньяками». В ответ руководство церкви обвинило премьер-министра в «постыдной кампании» против нее и призвало «компетентные госорганы пресечь эту незаконную и недальновидную политику». 9 июня Пашинян обвинил главу ААЦ в нарушении целибата и потребовал его отставки.

Премьер публично обвинил церковное руководство в участии в «криминально-олигархически-клерикальном» заговоре, утверждая, что церковь, олигархи и оппозиция координировали действия по дестабилизации ситуации в стране. В правительстве заявили о предотвращении масштабного плана по захвату власти, в котором ААЦ отводилась роль «рупора оппозиционной пропаганды», а отдельным иерархам — фронтменов восстания.

Армянская церковь отвергла обвинения и назвала кампанию Пашиняна против нее постыдной и политически мотивированной.

17 июня Карапетян выступил в защиту церкви. На следующий день бизнесмена обвинили в «публичных призывах к захвату власти» и арестовали.

26 июня Генпрокуратура Армении завела дело на главу Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаэла Аджапахяна. 28 июня его отправили под арест.