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Политика ,  
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Пашинян пригрозил уволить протестующих сотрудников компании Карапетяна

Пашинян пригрозил уволить часть сотрудников компании «Электросети Армении»
Никол Пашинян
Никол Пашинян (Фото: Александр Патрин / ТАСС)

Сотрудники компании «Электросети Армении», которые участвовали в протестах, будут уволены, написал премьер-министр Армении Никол Пашинян на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Также, по его словам, начальников, заставлявших работников предприятия принимать участие в митингах, привлекут к ответственности.

«Те сотрудники «Электросетей Армении», которые вместо выполнения своих обязанностей занимаются политическими интригами, будут уволены в июле. Те, кто заставляет сотрудников «Электросетей Армении» участвовать в митингах, также будут привлечены к ответственности», — говорится в сообщении.

Пашинян также заявил, что последствия не коснутся только тех, кто «сопротивлялся первым двум группам» и выполнял свои служебные обязанности. Тех, кого уволили за нежелание участвовать в протестах, вернут на работу и выплатят зарплату.

Адвокат заявил, что Карапетян арестован для национализации «Электросетей»
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Самвел Карапетян

Компания «Электросети Армении» принадлежит миллиардеру Самвелу Карапетяну, которого после конфликта с Пашиняном арестовали по обвинению в публичных призывах к захвату власти.

Накануне Пашинян назвал Карапетяна «негодяем» после его обещания «вмешаться по-своему» в конфликт между премьером и Армянской апостольской церковью. Глава правительства обвинил руководство церкви в причастности к подготовке госпереворота.

Во вторник, 17 июня, в доме Карапетяна прошел обыск. 18 июня его арестовали по обвинению в публичных призывах к захвату власти.

2 июля парламент Армении принял в первом чтении законопроект о возможности национализировать «Электросети Армении». В этот же день следственный комитет провел обыски в ереванском офисе «Ташир групп», которая принадлежит бизнесмену.

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Александра Озерова
Армения Никол Пашинян Самвел Карапетян национализация Электросети Армении
Самвел Карапетян фото
Самвел Карапетян
18 августа 1965 года
Никол Пашинян фото
Никол Пашинян
политик, премьер-министр Армении
1 июня 1975 года
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