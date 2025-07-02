Пашинян пригрозил уволить протестующих сотрудников компании Карапетяна

Никол Пашинян (Фото: Александр Патрин / ТАСС)

Сотрудники компании «Электросети Армении», которые участвовали в протестах, будут уволены, написал премьер-министр Армении Никол Пашинян на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Также, по его словам, начальников, заставлявших работников предприятия принимать участие в митингах, привлекут к ответственности.

«Те сотрудники «Электросетей Армении», которые вместо выполнения своих обязанностей занимаются политическими интригами, будут уволены в июле. Те, кто заставляет сотрудников «Электросетей Армении» участвовать в митингах, также будут привлечены к ответственности», — говорится в сообщении.

Пашинян также заявил, что последствия не коснутся только тех, кто «сопротивлялся первым двум группам» и выполнял свои служебные обязанности. Тех, кого уволили за нежелание участвовать в протестах, вернут на работу и выплатят зарплату.

Компания «Электросети Армении» принадлежит миллиардеру Самвелу Карапетяну, которого после конфликта с Пашиняном арестовали по обвинению в публичных призывах к захвату власти.

Накануне Пашинян назвал Карапетяна «негодяем» после его обещания «вмешаться по-своему» в конфликт между премьером и Армянской апостольской церковью. Глава правительства обвинил руководство церкви в причастности к подготовке госпереворота.

Во вторник, 17 июня, в доме Карапетяна прошел обыск. 18 июня его арестовали по обвинению в публичных призывах к захвату власти.

2 июля парламент Армении принял в первом чтении законопроект о возможности национализировать «Электросети Армении». В этот же день следственный комитет провел обыски в ереванском офисе «Ташир групп», которая принадлежит бизнесмену.