МВД не обнаружило способных повлиять на итоги голосования нарушений

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Правонарушений, которые могли бы повлиять на итоги голосования по внесению поправок в Конституцию, допущено не было. Об этом говорится в заявлении МВД.

«В результате принятых мер правонарушений, способных повлиять на итоги общероссийского голосования, не допущено. После закрытия участков для голосования полицейские обеспечили безопасную транспортировку бюллетеней в территориальные избирательные комиссии», — говорится в сообщении.

Всего на участках 1 июля дежурили 185 тыс. сотрудников полиции вместе с военнослужащими Росгвардии.

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