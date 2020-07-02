Поправки в Конституцию , 02 июл, 10:15
0
МВД не обнаружило способных повлиять на итоги голосования нарушений
Правонарушений, которые могли бы повлиять на итоги голосования по внесению поправок в Конституцию, допущено не было. Об этом говорится в заявлении МВД.
«В результате принятых мер правонарушений, способных повлиять на итоги общероссийского голосования, не допущено. После закрытия участков для голосования полицейские обеспечили безопасную транспортировку бюллетеней в территориальные избирательные комиссии», — говорится в сообщении.
Всего на участках 1 июля дежурили 185 тыс. сотрудников полиции вместе с военнослужащими Росгвардии.
Материал дополняется.
Подпишитесь на рассылку РБК. Рассказываем о главных событиях и объясняем, что они значат.