В МВД назвали число нарушений на голосовании по поправкам

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

С начала голосования по поправкам в Конституцию МВД зарегистрировала 839 сообщений о нарушениях. Об этом рассказал заместитель главы ведомства Александр Горовой в ЦИК, передает корреспондент РБК.

По его словам, 1 июля в полицию поступили 126 сообщений о нарушениях. Горовой отметил, что все зафиксированные нарушения не являются серьезными и не влияют на итоги общероссийского голосования.

Ранее 30 июня журналист «Медиазоны» Давид Френкель сообщил, что сотрудники полиции пытались незаконно вывести его с участка № 2219 в Санкт-Петербурге и сломали ему руку. Позже председатель петербургского избиркома Виктор Миненко заявил, что МВД не имеют отношения к травме Френкеля, а перелом он получил при падении.

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что среди членов КПРФ, которые являются членами участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса, распространяются заранее заготовленные бланки для жалоб на нарушения при голосовании. Глава ЦИК обратилась в лидеру партии Геннадию Зюганову с просьбой разобраться в ситуации. В КПРФ ответили, что речь идет фейках, которые распространяют провокаторы.