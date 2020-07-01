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Поправки в Конституцию ,  
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В МВД назвали число нарушений на голосовании по поправкам

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

С начала голосования по поправкам в Конституцию МВД зарегистрировала 839 сообщений о нарушениях. Об этом рассказал заместитель главы ведомства Александр Горовой в ЦИК, передает корреспондент РБК.

По его словам, 1 июля в полицию поступили 126 сообщений о нарушениях. Горовой отметил, что все зафиксированные нарушения не являются серьезными и не влияют на итоги общероссийского голосования.

Ранее 30 июня журналист «Медиазоны» Давид Френкель сообщил, что сотрудники полиции пытались незаконно вывести его с участка № 2219 в Санкт-Петербурге и сломали ему руку. Позже председатель петербургского избиркома Виктор Миненко заявил, что МВД не имеют отношения к травме Френкеля, а перелом он получил при падении.

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Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что среди членов КПРФ, которые являются членами участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса, распространяются заранее заготовленные бланки для жалоб на нарушения при голосовании. Глава ЦИК обратилась в лидеру партии Геннадию Зюганову с просьбой разобраться в ситуации. В КПРФ ответили, что речь идет фейках, которые распространяют провокаторы.

Кроме того, Памфилова заявляла, что на голосовании по поправкам готовятся провокации, о которых Центризбирком предупрежден.

Теги: голосование, Конституция, нарушения, МВД
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