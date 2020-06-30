В Москве аннулируют бюллетени на двух участках из-за нарушений

Мосгоризбирком нашел на участке в Раменках нарушения при оформлении документов для надомного голосования. Аннулируют голосование около 450 надомников на УИК № 2271 и № 2273

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На двух участках для голосования по Конституции в Москве в районе Раменки будет аннулированы бюллетени, отданные гражданами, которые проголосовали на дому. Об этом говорится в письме заместителя председателя Мосгоризбиркома Дмитрия Реута руководителю общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием Илье Массуху, которое в своем Telegram-канале опубликовал главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.

«Аннулируют [голосования 228 и 203 надомников на УИК № 2271 и № 2273] при подсчете, раньше лезть в бюллетени нельзя, это будет нарушением порядка», — сказал РБК Реут.

В письме Реута говорится, что члены этих избирательных комиссий 27 июня «допустили нарушения в оформлении документов по данному виду голосования». В соответствии с порядком проведения голосования бюллетени надомников двух УИКов были признаны недействительными.

Также в письме говорится о нарушении, которое было допущено 29 июня членами УИК № 1403 района Лефортово. Там один гражданин был ошибочно отмечен в списке как уже проголосовавший. Его дополнительно включили в список, и он все же принял участие в голосовании. Сейф-пакет с бюллетенями, которые оформили с ошибкой, выявлен, пять бюллетеней аннулировано. О происшествии 29 июня сообщила в своем Facebook Марта Миносян. По ее словам, голосовать пришли ее родители, но оказалось, что по документам на участке они уже проголосовали. Причем не только они, но и их дети — сама Миносян и ее брат. После этого родители вызвали на участок полицию, уточнила она. Из письма замглавы Общественного штаба, которое опубликовал Венедиктов, следует, что ошибка была сделана во время голосования вне избирательного участка.