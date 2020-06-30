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В Москве аннулируют бюллетени на двух участках из-за нарушений

Мосгоризбирком нашел на участке в Раменках нарушения при оформлении документов для надомного голосования. Аннулируют голосование около 450 надомников на УИК № 2271 и № 2273
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

На двух участках для голосования по Конституции в Москве в районе Раменки будет аннулированы бюллетени, отданные гражданами, которые проголосовали на дому. Об этом говорится в письме заместителя председателя Мосгоризбиркома Дмитрия Реута руководителю общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием Илье Массуху, которое в своем Telegram-канале опубликовал главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.

«Аннулируют [голосования 228 и 203 надомников на УИК № 2271 и № 2273] при подсчете, раньше лезть в бюллетени нельзя, это будет нарушением порядка», — сказал РБК Реут.

В письме Реута говорится, что члены этих избирательных комиссий 27 июня «допустили нарушения в оформлении документов по данному виду голосования». В соответствии с порядком проведения голосования бюллетени надомников двух УИКов были признаны недействительными.

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Сотрудники участковой избирательной комиссии с переносным ящиком для голосования

Также в письме говорится о нарушении, которое было допущено 29 июня членами УИК № 1403 района Лефортово. Там один гражданин был ошибочно отмечен в списке как уже проголосовавший. Его дополнительно включили в список, и он все же принял участие в голосовании. Сейф-пакет с бюллетенями, которые оформили с ошибкой, выявлен, пять бюллетеней аннулировано. О происшествии 29 июня сообщила в своем Facebook Марта Миносян. По ее словам, голосовать пришли ее родители, но оказалось, что по документам на участке они уже проголосовали. Причем не только они, но и их дети — сама Миносян и ее брат. После  этого родители вызвали на участок полицию, уточнила она. Из письма замглавы Общественного штаба, которое опубликовал Венедиктов, следует, что ошибка была сделана во время голосования вне избирательного участка.

По поводу нарушений при голосовании в Раменках к руководству ЦИК и Генпрокуратуры обратился первый секретарь московского горкома КПРФ Валерий Рашкин. Он просил провести проверку расхождения данных ведомостей УИК № 2771 и соответствующих сведений ТИК района Раменки. В ведомостях УИК № 2771 по состоянию на 27 июня было указано, что для надомного голосования на этом избирательном участке выдано 34 бюллетеня, а в ведомостях ТИК района Раменки по состоянию на 26 июня насчитали 393 «надомника». Член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут сообщил тогда РБК, что в отношении действий УИК № 2771 района Раменки организована проверка.

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Фото: ЦИК России / ТАСС

Голосование по поправкам в Конституцию началось 25 июня и завершится 1 июля.

Авторы: Георгий Тадтаев, Елизавета Антонова
Теги: голосование, УИК, Раменки, Москва
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