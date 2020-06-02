Федеральные тюрьмы США закрыли впервые за 25 лет из-за протестов в стране

В США впервые за 25 лет закрыли все федеральные тюрьмы. Такое решение было принято на фоне беспорядков, которые начались по всей стране после смерти задержанного полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом сообщает издание Government Executive со ссылкой на письмо Бюро тюрем США.

«Бюро тюрем ввело национальный локдаун в 16:00 (1 июня по времени восточного побережья США; 23:00 мск) из-за продолжающихся волнений и беспорядков по всей стране», — говорится в сообщении.

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