В США начали отпускать тысячи заключенных из-за коронавируса
Власти нескольких американских штатов начали отпускать осужденных за нетяжкие преступления из опасения распространения коронавируса в переполненных тюрьмах, сообщает The Wall Street Journal (WSJ). По данным издания, на свободу выходят, в частности, пожилые люди и заключенные с плохим состоянием здоровья.
Власти штатов Калифорния, Нью-Йорк, Огайо и Техас приняли также решение запретить допуск в тюрьмы посетителей, ограничить передвижение заключенных по территории исправительных учреждений.
Издание отмечает, что всего в США 2,2 млн заключенных. Существуют серьезные опасения, что в сложившейся ситуации заразиться могут не только они, но и многочисленные охранники.