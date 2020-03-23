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В США начали отпускать тысячи заключенных из-за коронавируса

На свободу выходят те, кто не совершил тяжких преступлений. Власти опасаются, что из-за вспышки эпидемии заболеть могут не только заключенные, но и охранники
Фото: Justin Sullivan / Getty Images

Власти нескольких американских штатов начали отпускать осужденных за нетяжкие преступления из опасения распространения коронавируса в переполненных тюрьмах, сообщает The Wall Street Journal (WSJ). По данным издания, на свободу выходят, в частности, пожилые люди и заключенные с плохим состоянием здоровья.

Власти штатов Калифорния, Нью-Йорк, Огайо и Техас приняли также решение запретить допуск в тюрьмы посетителей, ограничить передвижение заключенных по территории исправительных учреждений.

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Издание отмечает, что всего в США 2,2 млн заключенных. Существуют серьезные опасения, что в сложившейся ситуации заразиться могут не только они, но и многочисленные охранники.

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По данным WSJ, уже были случаи, когда положительный тест на коронавирус сдавали охранники в Пенсильвании, Мичигане, Нью-Йорке и Вашингтоне. Так, в столице заболел отвечавший за перевозку осужденных в тюрьму, от него могли заразиться и сами арестанты. В Нью-Йорке с подозрением на коронавирус были дополнительно изолированы 30 заключенных.

По данным экспертов, в американских тюрьмах содержатся более 164 тыс. человек в возрасте старше 55 лет. Реальной возможности помочь им в случае дальнейшего пребывания в местах лишения свободы в случае заражения у персонала не будет. Нет и дополнительных мест для изоляции заболевших.

Власти заверили, что о масштабном освобождении речь не идет. Выпускать будут лишь тех, кто не совершал тяжких преступлений.

По данным Университета Джона Хопкинса, всего в США 35 224 инфицированных. По числу заболевших страна занимает третье место в мире, после Китая и Италии. Умерли более 400 человек. Больше всего жертв зафиксировано в штатах Нью-Йорк и Вашингтон.

Автор: Артем Филипенок
Теги: коронавирус, США, тюрьмы
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