В США начали отпускать тысячи заключенных из-за коронавируса

На свободу выходят те, кто не совершил тяжких преступлений. Власти опасаются, что из-за вспышки эпидемии заболеть могут не только заключенные, но и охранники

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Власти нескольких американских штатов начали отпускать осужденных за нетяжкие преступления из опасения распространения коронавируса в переполненных тюрьмах, сообщает The Wall Street Journal (WSJ). По данным издания, на свободу выходят, в частности, пожилые люди и заключенные с плохим состоянием здоровья.

Власти штатов Калифорния, Нью-Йорк, Огайо и Техас приняли также решение запретить допуск в тюрьмы посетителей, ограничить передвижение заключенных по территории исправительных учреждений.

Издание отмечает, что всего в США 2,2 млн заключенных. Существуют серьезные опасения, что в сложившейся ситуации заразиться могут не только они, но и многочисленные охранники.